РФ снова атаковала Украину "шахедами" — сколько вражеских целей удалось сбить ПВО
Российские войска ночью 3 февраля в очередной раз выпустили свои беспилотники по территории Украины. Однако силам противовоздушной обороны удалось сбить девять вражеских дронов типа Shahed-136/131 из 14 БпЛА, которыми атаковала Россия.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Успешная работа украинской ПВО ночью 3 февраля
Отмечается, что оккупанты осуществили пуск 14 беспилотников из российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму. Также они атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59, выпущенными из Белгородской области РФ.
"Как и минувшей ночью, значительную часть "шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине", — указали в ВС ВСУ.
Мобильным огневым группам Воздушных сил и Сил обороны удалось провести успешную ликвидацию вражеских целей. Украинская ПВО уничтожила девять российских "шахедов" в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.
Напомним, в Житомирской ОВА сообщили, что в области ночью 3 февраля работали силы ПВО, отбившие вражескую атаку.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2 февраля наше государство получило еще две системы противовоздушной обороны. По его словам, эти системы сбивают все вражеские цели.
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