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РФ снова атаковала Украину "шахедами" — сколько вражеских целей удалось сбить ПВО

3 февраля 2024 07:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
РФ снова атаковала Украину "шахедами" — сколько вражеских целей удалось сбить ПВО
Силы ПВО наносят удар по вражеским БпЛА. Иллюстративное фото: Telegram / Владимир Зеленский
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска ночью 3 февраля в очередной раз выпустили свои беспилотники по территории Украины. Однако силам противовоздушной обороны удалось сбить девять вражеских дронов типа Shahed-136/131 из 14 БпЛА, которыми атаковала Россия.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что оккупанты осуществили пуск 14 беспилотников из российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму. Также они атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59, выпущенными из Белгородской области РФ.

"Как и минувшей ночью, значительную часть "шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине", — указали в ВС ВСУ.

Количество уничтоженных БпЛА
Число уничтоженных БпЛА ночью. Инфографика: ВС ВСУ

Мобильным огневым группам Воздушных сил и Сил обороны удалось провести успешную ликвидацию вражеских целей. Украинская ПВО уничтожила девять российских "шахедов" в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ

Напомним, в Житомирской ОВА сообщили, что в области ночью 3 февраля работали силы ПВО, отбившие вражескую атаку.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2 февраля наше государство получило еще две системы противовоздушной обороны. По его словам, эти системы сбивают все вражеские цели.

война
россияне
беспилотники
Украина
ПВО
дрон Шахид-136
дроны
Воздушные Силы ВСУ

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