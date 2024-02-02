Повітряна тривога в Україні — яка небезпека

Робота ППО. Фото: ОК "Північ"

Ввечері, 2 лютого, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Йдеться про Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Українців попередили про ракетну небезпеку.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, російські окупанти завдали авіаудару по центру Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників постраждали двоє людей.

Також ми писали, що російські загарбники в черговий раз завдали ударів по Харківській області. Внаслідок цього було знищено будівлі, а також агропідприємство.