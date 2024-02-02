Повітряна тривога в Україні — яка небезпека
2 лютого 2024 17:43
Робота ППО. Фото: ОК "Північ"
Ввечері, 2 лютого, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Йдеться про Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Українців попередили про ракетну небезпеку.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, російські окупанти завдали авіаудару по центру Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників постраждали двоє людей.
Також ми писали, що російські загарбники в черговий раз завдали ударів по Харківській області. Внаслідок цього було знищено будівлі, а також агропідприємство.
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