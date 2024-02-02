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Воздушная тревога в Украине — какая опасность

2 февраля 2024 17:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине — какая опасность
Работа ПВО. Фото: ОК "Север"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вечером, 2 февраля, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Речь идет о Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня, 2 февраля, российские оккупанты нанесли авиаудар по центру Херсона. В результате очередной атаки захватчиков пострадали два человека.

Также мы писали, что российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Харьковской области. В результате были уничтожены здания, а также агропредприятие.

война
украинцы
Украина
обстрелы
оккупанты
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ракеты

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