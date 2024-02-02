Воздушная тревога в Украине — какая опасность
2 февраля 2024 17:43
Работа ПВО. Фото: ОК "Север"
Вечером, 2 февраля, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Речь идет о Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Читайте также:
Воздушная тревога в Украине
Украинцев предупредили о ракетной опасности.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, сегодня, 2 февраля, российские оккупанты нанесли авиаудар по центру Херсона. В результате очередной атаки захватчиков пострадали два человека.
Также мы писали, что российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Харьковской области. В результате были уничтожены здания, а также агропредприятие.
Читайте Новини.LIVE!