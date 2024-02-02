В Україні оголошено повітряну тривогу ввечері 2 лютого

Повітряна тривога в Україні — яка небезпека
Повітряна тривога в Україні зараз, 2 лютого, лунає в деяких українських регіонах. Для східних областей, зокрема Сумської, Харківської та Полтавської існує загроза ракетного удару ворога.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Ракетна небезпека в Україні 2 лютого
Росіяни здійснюють чергову атаку по Україні. Під прицілом ворога опинилися Харківська, Сумська та Полтавська області. В регіоні існує ракетна небезпека.
Також в ПС ЗСУ зазначили, що ворожа ракета тримає курс на місто Миргород, що на Полтавщині.
Окупанти випустили по Україні ще й свої безпілотники, наразі вони прямують до Умані.
"БпЛА на межі Кіровоградської та Черкаської областей, курсом на Умань", — вказали в ПС ЗСУ.
Наразі повітряна тривога лунає в наступних областях:
- Сумській;
- Полтавській;
- Харківській;
- Кіровоградській;
- Одеській;
- Донецькій.
Нагадаємо, російські загарбники в черговий раз завдали ударів по Харківській області. Внаслідок цього було знищено будівлі, а також агропідприємство.
Додамо, російські окупанти вчергове обстріляли Нікополь в п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок цього постраждало двоє людей.
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