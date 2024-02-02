В Україні оголошено повітряну тривогу ввечері 2 лютого

Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: defence-ua.com

Повітряна тривога в Україні зараз, 2 лютого, лунає в деяких українських регіонах. Для східних областей, зокрема Сумської, Харківської та Полтавської існує загроза ракетного удару ворога.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Росіяни здійснюють чергову атаку по Україні. Під прицілом ворога опинилися Харківська, Сумська та Полтавська області. В регіоні існує ракетна небезпека.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Також в ПС ЗСУ зазначили, що ворожа ракета тримає курс на місто Миргород, що на Полтавщині.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Окупанти випустили по Україні ще й свої безпілотники, наразі вони прямують до Умані.

"БпЛА на межі Кіровоградської та Черкаської областей, курсом на Умань", — вказали в ПС ЗСУ.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога лунає в наступних областях:

Сумській;

Полтавській;

Харківській;

Кіровоградській;

Одеській;

Донецькій.

Мапа повітряних тривог 2 лютого

Нагадаємо, російські загарбники в черговий раз завдали ударів по Харківській області. Внаслідок цього було знищено будівлі, а також агропідприємство.

Додамо, російські окупанти вчергове обстріляли Нікополь в п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок цього постраждало двоє людей.