В Украине объявлена воздушная тревога вечером 2 февраля

Воздушная тревога в Украине – какая опасность
Воздушная тревога в Украине сейчас, 2 февраля, раздается в некоторых украинских регионах. Для восточных областей, в частности, Сумской, Харьковской и Полтавской существует угроза ракетного удара врага.
Об этом сообщают Воздушные Силы ПС ВСУ.
Ракетная опасность в Украине 2 февраля
Россияне совершают очередную атаку по Украине. Под прицелом неприятеля оказались Харьковская, Сумская и Полтавская области. В регионе существует ракетная опасность.
Также в ПС ВСУ отметили, что вражеская ракета держит курс на город Миргород Полтавской области.
Оккупанты выпустили по Украине еще и свои беспилотники, пока они направляются в Умань.
"БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей, курсом на Умань" , - указали в ВС ВСУ.
В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:
- Сумской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Кировоградской;
- Одесской;
- Донецкой.
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