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Воздушная тревога в Украине – какая опасность

2 февраля 2024 22:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога вечером 2 февраля
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: defence-ua.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 2 февраля, раздается в некоторых украинских регионах. Для восточных областей, в частности, Сумской, Харьковской и Полтавской существует угроза ракетного удара врага.

Об этом сообщают Воздушные Силы ПС ВСУ.

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Ракетная опасность в Украине 2 февраля

Россияне совершают очередную атаку по Украине. Под прицелом неприятеля оказались Харьковская, Сумская и Полтавская области. В регионе существует ракетная опасность.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ

Также в ПС ВСУ отметили, что вражеская ракета держит курс на город Миргород Полтавской области.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ

Оккупанты выпустили по Украине еще и свои беспилотники, пока они направляются в Умань.

"БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей, курсом на Умань" , - указали в ВС ВСУ.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:

  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Кировоградской;
  • Одесской;
  • Донецкой.

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