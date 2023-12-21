Повітряна тривога в Україні — які області під небезпекою
21 грудня 2023 23:49
Ворожа ракета атакує Україну. Фото: Depositphotos
Повітряна тривога в Україні, 21 грудня, охопила половину України. Ворожі "Шахеди" курсують в північному та північно-західному напрямку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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23:30. Над Україною продовжують літати ворожі "Шахеди".
Потужні вибухи пролунали у столиці.
Про ворожу атаку повідомили і на Сумщині.
Нагадаємо, в Україні оголошено повітряну тривогу. В низці областей існує загроза удару ворожими безпілотниками типу Shahed.
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