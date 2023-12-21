Повітряна тривога в Україні — які області під небезпекою

Ворожа ракета атакує Україну. Фото: Depositphotos

Повітряна тривога в Україні, 21 грудня, охопила половину України. Ворожі "Шахеди" курсують в північному та північно-західному напрямку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 21 грудня

23:30. Над Україною продовжують літати ворожі "Шахеди".

Потужні вибухи пролунали у столиці.

У Києві влада повідомила про роботу ППО. Фото: скриншот

Про ворожу атаку повідомили і на Сумщині.

Над Сумщиною збили ворожий безпілотник. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні оголошено повітряну тривогу. В низці областей існує загроза удару ворожими безпілотниками типу Shahed.