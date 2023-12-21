Воздушная тревога в Украине — какие области под опасностью

Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Depositphotos

Воздушная тревога в Украине 21 декабря охватила половину Украины. Вражеские "Шахеды" курсируют в северном и северо-западном направлении.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 21 декабря

23:30. Над Украиной продолжают летать вражеские "Шахеды".

Мощные взрывы прогремели в столице.

В Киеве власти сообщили о работе ПВО. Фото: скриншот

О вражеской атаке сообщили и в Сумской области.

Над Сумщиной сбили вражеский беспилотник. Фото: скриншот

Напомним, в Украине объявлена воздушная тревога. В ряде областей существует угроза удара вражескими беспилотниками типа Shahed.