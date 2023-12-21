Воздушная тревога в Украине — какие области под опасностью
21 декабря 2023 23:49
Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Depositphotos
Воздушная тревога в Украине 21 декабря охватила половину Украины. Вражеские "Шахеды" курсируют в северном и северо-западном направлении.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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23:30. Над Украиной продолжают летать вражеские "Шахеды".
Мощные взрывы прогремели в столице.
О вражеской атаке сообщили и в Сумской области.
Напомним, в Украине объявлена воздушная тревога. В ряде областей существует угроза удара вражескими беспилотниками типа Shahed.
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