Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога в Украине — какие области под опасностью arrow

Воздушная тревога в Украине — какие области под опасностью

21 декабря 2023 23:49
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Воздушная тревога в Украине — какие области под опасностью
Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Depositphotos
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Воздушная тревога в Украине 21 декабря охватила половину Украины. Вражеские "Шахеды" курсируют в северном и северо-западном направлении.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 21 декабря

23:30. Над Украиной продолжают летать вражеские "Шахеды".

Мощные взрывы прогремели в столице.

В Киеве власти сообщили о работе ПВО. Фото: скриншот

О вражеской атаке сообщили и в Сумской области.

Над Сумщиной сбили вражеский беспилотник. Фото: скриншот

Напомним, в Украине объявлена воздушная тревога. В ряде областей существует угроза удара вражескими беспилотниками типа Shahed.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме