Повітряна тривога зараз 11 січня — загроза балістики

Повітряна тривога в Україні — які області в небезпеці
11 січня 2024 01:43
Пуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS
Сьогодні, 11 січня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Низка областей опинилася під загрозою атак російських військ.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Станом на 1:43 повітряну тривогу оголошено у десяти областях. Серед них:
- Сумська,
- Харківська,
- Донецька,
- Луганська,
- Херсонська,
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Полтавська.
Також повідомляється про загрозу балістики зі Сходу.
Моніторингові канали пишуть, що у Покровську на Донеччині чутно вибухи.
Нагадаємо, ввечері 10 січня російські окупанти випустили дві ракети типу С-300 по середмістю Харкова. Ворог влучив у будівлю готельного комплексу та інші цивільні об'єкти. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.
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