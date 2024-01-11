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Повітряна тривога в Україні — які області в небезпеці

11 січня 2024 01:43
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Повітряна тривога зараз 11 січня — загроза балістики
Пуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні, 11 січня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Низка областей опинилася під загрозою атак російських військ.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Станом на 1:43 повітряну тривогу оголошено у десяти областях. Серед них:

  • Сумська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Луганська,
  • Херсонська,
  • Запорізька,
  • Дніпропетровська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Полтавська.

Також повідомляється про загрозу балістики зі Сходу.

Моніторингові канали пишуть, що у Покровську на Донеччині чутно вибухи.

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог 11 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері 10 січня російські окупанти випустили дві ракети типу С-300 по середмістю Харкова. Ворог влучив у будівлю готельного комплексу та інші цивільні об'єкти. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.

безпілотники
дрон Шахід-136
повітряна тривога
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війна в Україні
атака

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