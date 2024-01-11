Повітряна тривога зараз 11 січня — загроза балістики

Пуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS

Сьогодні, 11 січня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Низка областей опинилася під загрозою атак російських військ.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Станом на 1:43 повітряну тривогу оголошено у десяти областях. Серед них:

Сумська,

Харківська,

Донецька,

Луганська,

Херсонська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Полтавська.

Також повідомляється про загрозу балістики зі Сходу.

Моніторингові канали пишуть, що у Покровську на Донеччині чутно вибухи.

Карта повітряних тривог 11 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері 10 січня російські окупанти випустили дві ракети типу С-300 по середмістю Харкова. Ворог влучив у будівлю готельного комплексу та інші цивільні об'єкти. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.