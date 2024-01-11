Воздушная тревога сейчас 11 января – угроза баллистики

Воздушная тревога в Украине — какие области в опасности
11 января 2024 01:43
Пуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS
Сегодня, 11 января, в Украине была объявлена воздушная тревога. Ряд областей оказался под опасностью атак русских войск.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Воздушная тревога в Украине 11 января
По состоянию на 1:43 воздушная тревога объявлена в десяти областях. Среди них:
- Сумская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Луганская,
- Херсонская,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Полтавская.
Также сообщается об угрозе баллистики с Востока.
Мониторинговые каналы пишут, что в Покровске Донецкой области слышны взрывы.
Напомним, вечером 10 января российские оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 по центру Харькова. Враг попал в здание гостиничного комплекса и другие гражданские объекты. В результате атаки пострадали 11 человек.
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