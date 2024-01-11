Воздушная тревога сейчас 11 января – угроза баллистики

Пуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS

Сегодня, 11 января, в Украине была объявлена воздушная тревога. Ряд областей оказался под опасностью атак русских войск.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 11 января

По состоянию на 1:43 воздушная тревога объявлена в десяти областях. Среди них:

Сумская,

Харьковская,

Донецкая,

Луганская,

Херсонская,

Запорожская,

Днепропетровская,

Кировоградская,

Николаевская,

Полтавская.

Также сообщается об угрозе баллистики с Востока.

Мониторинговые каналы пишут, что в Покровске Донецкой области слышны взрывы.

Карта воздушных тревог 11 января. Фото: скриншот

Напомним, вечером 10 января российские оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 по центру Харькова. Враг попал в здание гостиничного комплекса и другие гражданские объекты. В результате атаки пострадали 11 человек.