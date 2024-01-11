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З'явилися фото наслідків ракетного удару по Харкову

11 січня 2024 01:32
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Ракетний удар по Харкову 10 січня - наслідки атаки по готелю - фото
Наслідки удару по Харкову 10 січня. Фото: ДСНС
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Ввечері 10 січня російські окупанти випустили дві ракети типу С-300 по середмістю Харкова. Ворог влучив у будівлю готельного комплексу та інші цивільні об'єкти. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Наслідки удару по Харкову 10 січня

"Дві ракети по готелю у середмісті Харкова. Жодного військового там не було. Натомість було 30 цивільних, з яких одинадцятеро — поранені російськими ракетами. Серед постраждалих — і турецькі журналісти. Всі одинадцять зараз у лікарнях, один у дуже важкому стані. Крім готелю постраждали житлові будинки — один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство", — написав Терехов.

За його словами, людей, які цього потребували, розселили в інших місцях. 

Наразі працівники ДСНС розбирають завали, а комунальники вже прибирають вулицю від  наслідків "прильотів".

"10 січня близько 22:30 ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста Харкова. Дві ракети поцілили у будівлю готелю. До місця події відразу були направлені підрозділи ДСНС, Нацполіції та екстреної медичної допомоги. На момент їх прибуття були виявлені пошкодження триповерхової будівлі готелю, а також легкових автомобілів, припаркованих поруч", — розповіли у ДСНС.

Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. 

Наслідки удару по Харкову 10 січня
Наслідки удару по Харкову 10 січня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Харкову 10 січня
Наслідки удару по Харкову 10 січня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Харкову 10 січня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Харкову 10 січня
Наслідки удару по Харкову 10 січня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Харкову 10 січня
Наслідки удару по Харкову 10 січня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Харкову 10 січня
Наслідки удару по Харкову 10 січня. Фото: Суспільне Харків
Наслідки удару по Харкову 10 січня
Наслідки удару по Харкову 10 січня. Фото: Суспільне Харків
Наслідки удару по Харкову 10 січня
Наслідки удару по Харкову 10 січня. Фото: Суспільне Харків
Наслідки удару по Харкову 10 січня
Наслідки удару по Харкову 10 січня. Фото: Суспільне Харків
Наслідки удару по Харкову 10 січня
Наслідки удару по Харкову 10 січня. Фото: Суспільне Харків

Нагадаємо, на парковці поряд з обʼєктом у Харкові горять авто, попередньо є руйнування будівлі.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові повідомляють про вибухи. Загарбники обстрілюють місто ракетими С-300. У Харківській і Сумській областях триває повітряна тривога.

 

Харків
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ракетний удар

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