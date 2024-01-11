Ракетный удар по Харькову 10 января - последствия атаки по гостинице.

Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: ГСЧС

Вечером 10 января российские оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 по центру Харькова. Враг попал в здание гостиничного комплекса и другие гражданские объекты. В результате атаки пострадали 11 человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Последствия удара по Харькову 10 января

"Две ракеты по гостинице в центре Харькова. Ни одного военного там не было. Зато было 30 гражданских, из которых одиннадцать ранены российскими ракетами. Среди пострадавших — и турецкие журналисты. Все одиннадцать сейчас в больницах, один в очень тяжелом состоянии. Кроме гостиницы, пострадали и жилые дома - один коммунальный, один частный, автосалон, производственное предприятие", — написал Терехов.

По его словам, людей, которые в этом нуждались, расселили в других местах.

Работники ГСЧС разбирают завалы, а коммунальщики уже убирают улицу от последствий "прилетов".

"10 января около 22:30 враг нанес ракетные удары по центральной части города Харькова. Две ракеты попали в здание отеля. К месту происшествия сразу были направлены подразделения ГСЧС, Нацполиции и экстренной медицинской помощи. На момент их прибытия были обнаружены повреждения трехэтажного здания отеля, а также легковых автомобилей, припаркованных рядом", — рассказали в ГСЧС .

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: Общественное Харьков

Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: Общественное Харьков

Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: Общественное Харьков

Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: Общественное Харьков

Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: Общественное Харьков

Напомним, на парковке рядом с объектом в Харькове горят авто, предварительно есть разрушение здания.

Ранее мы сообщали, что в Харькове сообщают о взрывах. Захватчики обстреливают город ракетами С-300. В Харьковской и Сумской областях идет воздушная тревога.