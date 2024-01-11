Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Появились фото последствий ракетного удара по Харькову arrow

Появились фото последствий ракетного удара по Харькову

11 января 2024 01:32
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Ракетный удар по Харькову 10 января - последствия атаки по гостинице.
Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: ГСЧС
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Вечером 10 января российские оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 по центру Харькова. Враг попал в здание гостиничного комплекса и другие гражданские объекты. В результате атаки пострадали 11 человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Читайте также:

Последствия удара по Харькову 10 января

"Две ракеты по гостинице в центре Харькова. Ни одного военного там не было. Зато было 30 гражданских, из которых одиннадцать ранены российскими ракетами. Среди пострадавших — и турецкие журналисты. Все одиннадцать сейчас в больницах, один в очень тяжелом состоянии. Кроме гостиницы, пострадали и жилые дома - один коммунальный, один частный, автосалон, производственное предприятие", — написал Терехов.

По его словам, людей, которые в этом нуждались, расселили в других местах.

Работники ГСЧС разбирают завалы, а коммунальщики уже убирают улицу от последствий "прилетов".

"10 января около 22:30 враг нанес ракетные удары по центральной части города Харькова. Две ракеты попали в здание отеля. К месту происшествия сразу были направлены подразделения ГСЧС, Нацполиции и экстренной медицинской помощи. На момент их прибытия были обнаружены повреждения трехэтажного здания отеля, а также легковых автомобилей, припаркованных рядом", — рассказали в ГСЧС .

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Последствия удара по Харькову 10 января
Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: ГСЧС
Последствия удара по Харькову 10 января
Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: ГСЧС
Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: ГСЧС
Последствия удара по Харькову 10 января
Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: ГСЧС
Последствия удара по Харькову 10 января
Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: ГСЧС
Последствия удара по Харькову 10 января
Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: Общественное Харьков
Последствия удара по Харькову 10 января
Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: Общественное Харьков
Последствия удара по Харькову 10 января
Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: Общественное Харьков
Последствия удара по Харькову 10 января
Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: Общественное Харьков
Последствия удара по Харькову 10 января
Последствия удара по Харькову 10 января. Фото: Общественное Харьков

Напомним, на парковке рядом с объектом в Харькове горят авто, предварительно есть разрушение здания.

Ранее мы сообщали, что в Харькове сообщают о взрывах. Захватчики обстреливают город ракетами С-300. В Харьковской и Сумской областях идет воздушная тревога.

 

Харьков
фото
ракеты
война в Украине
атака
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме