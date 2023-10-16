Повітряна тривога зараз 16 жовтня: ракетна загроза

Ворог запускає по Україні ракети. Фото: Google

Територією України після опівноі, 16 жовтня, почала поширюватися повітряна тривога. Зараз у небезпеці південні та східні області. Ворог цілить по Україні ракетами.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 16 жовтня: мапа тривог

"Чернігівська, Сумська, Полтавська області — ракетна небезпека", — написали Повітряні Сили ЗСУ.

Нагадаємо, у неділю, 15 жовтня, близько 13:37 Україною почала ширитися повітряна тривога. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники".

Наші бійці зараз переважно переміщуються, працюють, евакуйовують поранених у повній темряві. Але для виконання бойових завдань, особливо, вночі потрібні "очі". Тому воїни 131 батальйону, в якому також служить син редакторки Новини.LIVE, звертаються до усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

Посилання на банку mono: https://send.monobank.ua/jar/APa6LtDQLP.