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Воздушная тревога в Украине: какие регионы под вражеской угрозой

16 октября 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога сейчас 16 октября: ракетная угроза
Враг запускает по Украине ракеты. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По территории Украины после полуночи, 16 октября, начала распространяться воздушная тревога. Сейчас в опасности южные и восточные области. Враг целит по Украине ракетами.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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"Черниговская, Сумская, Полтавская области — ракетная опасность", — написали Воздушные Силы ВСУ.

Воздушная тревога 16 октября

Напомним, в воскресенье, 15 октября, около 13:37 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также мы писали, что на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны ночники.

Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.

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