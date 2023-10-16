Воздушная тревога сейчас 16 октября: ракетная угроза

Враг запускает по Украине ракеты. Фото: Google

По территории Украины после полуночи, 16 октября, начала распространяться воздушная тревога. Сейчас в опасности южные и восточные области. Враг целит по Украине ракетами.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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"Черниговская, Сумская, Полтавская области — ракетная опасность", — написали Воздушные Силы ВСУ.

Напомним, в воскресенье, 15 октября, около 13:37 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также мы писали, что на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны ночники.

Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.

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