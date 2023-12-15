Повітряна тривога в Україні — куди летять російські БпЛА
Сьогодні ввечері, 15 грудня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано рух російських безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Наразі ударні безпілотники ворога помітили в Полтавській області. Вони рухаються в сторону Миргорода.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 22:50. Безпілотники типу Shahed рухаються через Миколаївську область до Кіровоградської області.
Оновлено 23:01. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про новий рух ударних БпЛА ворога:
- декілька груп в Лубенському районі Полтавської; області, курсом на захід (Київщина/Черкащина);
- БпЛА в районі Запоріжжя;
- з Миколаївщини в напрямку Кіровоградської області;
- з Херсонської області в напрямку Миколаївщини;
- ударні БпЛА в східній частині Чернігівської області в західному напрямку.
Оновлено 23:05. Повітряну тривогу оголосили у Київській області.
"Група "Шахедів" (3-5 шт.) летить курсом на Київську область", — повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 23:32. У Києві оголосили повітряну тривогу.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, Херсонська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо обстрілу Херсону, який стався 15 грудня. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки.
Також ми писали, що уночі 15 грудня російські окупанти завдали удару по одному з районів Харкова. Ворожа атака пошкодила деяку інфраструктуру та приватний автомобіль.
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