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Повітряна тривога в Україні — куди летять російські БпЛА

15 грудня 2023 22:48
оновлено: 23:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — куди летять російські БпЛА
Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 15 грудня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано рух російських безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

Наразі ударні безпілотники ворога помітили в Полтавській області. Вони рухаються в сторону Миргорода.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 22:50. Безпілотники типу Shahed рухаються через Миколаївську область до Кіровоградської області.

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Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Оновлено 23:01. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про новий рух ударних БпЛА ворога:

  • декілька груп в Лубенському районі Полтавської; області, курсом на захід (Київщина/Черкащина);
  • БпЛА в районі Запоріжжя;
  • з Миколаївщини в напрямку Кіровоградської області;
  • з Херсонської області в напрямку Миколаївщини;
  • ударні БпЛА в східній частині Чернігівської області в західному напрямку.
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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Оновлено 23:05. Повітряну тривогу оголосили у Київській області.

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Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

"Група "Шахедів" (3-5 шт.) летить курсом на Київську область", — повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:32. У Києві оголосили повітряну тривогу.

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Допис КМДА. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, Херсонська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо обстрілу Херсону, який стався 15 грудня. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки.

Також ми писали, що уночі 15 грудня російські окупанти завдали удару по одному з районів Харкова. Ворожа атака пошкодила деяку інфраструктуру та приватний автомобіль. 

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