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Воздушная тревога в Украине — куда летят российские БпЛА

15 декабря 2023 22:48
обновлено: 23:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине — куда летят российские БпЛА
Беспилотник в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 15 декабря, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Зафиксировано движение российских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

В настоящее время ударные беспилотники врага заметили в Полтавской области. Они двигаются в сторону Миргорода.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 22:50. Беспилотники типа Shahed двигаются через Николаевскую область в Кировоградскую область.

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Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Обновлено 23:01. В Воздушных силах ВСУ сообщили о новом движении ударных БпЛА врага:

  • несколько групп в Лубенском районе Полтавской области, курсом на запад (Киевская/Черкасская область);
  • БпЛА в районе Запорожья;
  • из Николаевской области в направлении Кировоградской области;
  • из Херсонской области в направлении Николаевской области;
  • ударные БпЛА в восточной части Черниговской области в западном направлении.
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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Обновлено 23:05. Воздушную тревогу объявили в Киевской области.

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Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

"Группа "Шахедов" (3-5 шт.) летит курсом на Киевскую область", — сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, Херсонская окружная прокуратура открыла уголовное производство по обстрелу Херсона, произошедшему 15 декабря. В результате вражеской атаки пострадали две женщины.

Также мы писали, что ночью 15 декабря российские оккупанты нанесли удар по одному из районов Харькова. Вражеская атака повредила некоторую инфраструктуру и частный автомобиль.

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