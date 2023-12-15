Воздушная тревога в Украине — куда летят российские БпЛА

Беспилотник в небе. Фото: росСМИ

Сегодня вечером, 15 декабря, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Зафиксировано движение российских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В настоящее время ударные беспилотники врага заметили в Полтавской области. Они двигаются в сторону Миргорода.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 22:50. Беспилотники типа Shahed двигаются через Николаевскую область в Кировоградскую область.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Обновлено 23:01. В Воздушных силах ВСУ сообщили о новом движении ударных БпЛА врага:

несколько групп в Лубенском районе Полтавской области, курсом на запад (Киевская/Черкасская область);

БпЛА в районе Запорожья;

из Николаевской области в направлении Кировоградской области;

из Херсонской области в направлении Николаевской области;

ударные БпЛА в восточной части Черниговской области в западном направлении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Обновлено 23:05. Воздушную тревогу объявили в Киевской области.

Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

"Группа "Шахедов" (3-5 шт.) летит курсом на Киевскую область", — сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, Херсонская окружная прокуратура открыла уголовное производство по обстрелу Херсона, произошедшему 15 декабря. В результате вражеской атаки пострадали две женщины.

Также мы писали, что ночью 15 декабря российские оккупанты нанесли удар по одному из районов Харькова. Вражеская атака повредила некоторую инфраструктуру и частный автомобиль.