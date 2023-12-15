Воздушная тревога в Украине — куда летят российские БпЛА
Сегодня вечером, 15 декабря, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Зафиксировано движение российских беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В настоящее время ударные беспилотники врага заметили в Полтавской области. Они двигаются в сторону Миргорода.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 22:50. Беспилотники типа Shahed двигаются через Николаевскую область в Кировоградскую область.
Обновлено 23:01. В Воздушных силах ВСУ сообщили о новом движении ударных БпЛА врага:
- несколько групп в Лубенском районе Полтавской области, курсом на запад (Киевская/Черкасская область);
- БпЛА в районе Запорожья;
- из Николаевской области в направлении Кировоградской области;
- из Херсонской области в направлении Николаевской области;
- ударные БпЛА в восточной части Черниговской области в западном направлении.
Обновлено 23:05. Воздушную тревогу объявили в Киевской области.
"Группа "Шахедов" (3-5 шт.) летит курсом на Киевскую область", — сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, Херсонская окружная прокуратура открыла уголовное производство по обстрелу Херсона, произошедшему 15 декабря. В результате вражеской атаки пострадали две женщины.
Также мы писали, что ночью 15 декабря российские оккупанты нанесли удар по одному из районов Харькова. Вражеская атака повредила некоторую инфраструктуру и частный автомобиль.
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