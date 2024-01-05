Повітряна тривога зараз 5 січня — куди рухаються шахеди

Повітряна тривога в Україні — куди рухаються ворожі цілі
Сьогодні ввечері, 5 січня, в частині областей України оголосили повітряну тривогу. У деяких областях існує загроза атаки ворожими "Шахедами" та ракетами.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Які області під загрозою
"Руху БпЛА через Київську область (Тетіївський район), загроза Вінниччині, курс північно-західний", — йдеться в повідомленні.
Згодом у ПС ЗСУ додали, що у Кіровограді, Херсоні та Миколаїві ракетна небезпека.
Також о 23:23 військові повідомили про зміну руху БпЛА в напрямку Житомирщини.
Станом на 23:32 стало відомо про рух БпЛА Житомирщиною у напрямку Бердичівського району.
Повітряна тривога в Україні 5 січня
За даними моніторингових каналів, станом на 23:17 повітряна тривога в Україні оголошена у п'яти областях:
- Київська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Миколаївська,
- Херсонська.
Нагадаємо, в Україні 5 січня оголосили повітряну тривогу в південних регіонах. Українців попереджали про загрозу ракетного удару.
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