Повітряна тривога зараз 5 січня — куди рухаються шахеди

На Україну летять "Шахеди". Фото: ANTON PETRUS

Сьогодні ввечері, 5 січня, в частині областей України оголосили повітряну тривогу. У деяких областях існує загроза атаки ворожими "Шахедами" та ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Руху БпЛА через Київську область (Тетіївський район), загроза Вінниччині, курс північно-західний", — йдеться в повідомленні.

Згодом у ПС ЗСУ додали, що у Кіровограді, Херсоні та Миколаїві ракетна небезпека.

Також о 23:23 військові повідомили про зміну руху БпЛА в напрямку Житомирщини.

Станом на 23:32 стало відомо про рух БпЛА Житомирщиною у напрямку Бердичівського району.

Україна під загрозою "Шахедів". Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 5 січня

За даними моніторингових каналів, станом на 23:17 повітряна тривога в Україні оголошена у п'яти областях:

Київська,

Кіровоградська,

Луганська,

Миколаївська,

Херсонська.

Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні 5 січня оголосили повітряну тривогу в південних регіонах. Українців попереджали про загрозу ракетного удару.