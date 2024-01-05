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Повітряна тривога в Україні — куди рухаються ворожі цілі

5 січня 2024 23:10
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Повітряна тривога зараз 5 січня — куди рухаються шахеди
На Україну летять "Шахеди". Фото: ANTON PETRUS
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні ввечері, 5 січня, в частині областей України оголосили повітряну тривогу. У деяких областях існує загроза атаки ворожими "Шахедами" та ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Руху  БпЛА  через Київську область (Тетіївський район), загроза Вінниччині,  курс північно-західний", — йдеться в повідомленні.

Згодом у ПС ЗСУ додали, що у Кіровограді, Херсоні та Миколаїві ракетна небезпека.

Також о 23:23 військові повідомили про зміну руху  БпЛА в напрямку Житомирщини.

Станом на 23:32 стало відомо про рух  БпЛА  Житомирщиною у напрямку Бердичівського району.

Україна під загрозою "Шахедів". Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 5 січня

За даними моніторингових каналів, станом на 23:17 повітряна тривога в Україні оголошена у п'яти областях:

  • Київська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська.
Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні 5 січня оголосили повітряну тривогу в південних регіонах. Українців попереджали про загрозу ракетного удару.

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