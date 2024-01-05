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В Україні повітряна тривога — загроза балістики

5 січня 2024 11:44
оновлено: 11:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 5 січня — є загроза ракетного удару
Ракета в небі. Фото: з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні 5 січня оголосили повітряну тривогу в південних регіонах. Українців попереджають про загрозу ракетного удару.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 5 січня

Оновлено 11:58. Відбій тривоги в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Оновлено 11:55. Повітряну тривогу оголосили у Харківській області. Моніторингові канали попереджають про загрозу обстрілу ракетами С-300. 

У п'ятницю, 5 січня, у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу.

повітряна тривога в Україні 5 січня
Повітряна тривога в Україні 5 січня. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни завдали удару безпілотниками типу Shahed по Херсонщині. Під прицілом опинилося Високе Тягинської громади. Внаслідок обстрілу постраждало сім місцевих жителів, серед яких один підліток.

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