Повітряна тривога в Україні 5 січня — є загроза ракетного удару

Ракета в небі. Фото: з відкритих джерел

В Україні 5 січня оголосили повітряну тривогу в південних регіонах. Українців попереджають про загрозу ракетного удару.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 5 січня

Оновлено 11:58. Відбій тривоги в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

Оновлено 11:55. Повітряну тривогу оголосили у Харківській області. Моніторингові канали попереджають про загрозу обстрілу ракетами С-300.

У п'ятницю, 5 січня, у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 5 січня. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни завдали удару безпілотниками типу Shahed по Херсонщині. Під прицілом опинилося Високе Тягинської громади. Внаслідок обстрілу постраждало сім місцевих жителів, серед яких один підліток.