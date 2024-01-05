Воздушная тревога в Украине 5 января — есть угроза ракетного удара

В Украине воздушная тревога — угроза баллистики
В Украине 5 января была объявлена воздушная тревога в южных регионах. Украинцев предупреждают об угрозе ракетного удара.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 5 января
Обновлено 11:58. Отбой тревоги в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.
Обновлено 11:55. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области. Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе обстрелов ракетами С-300.
В пятницу, 5 января, в Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях объявили воздушную тревогу.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Напомним, сегодня ночью россияне нанесли удар беспилотниками типа Shahed по Херсонской области. Под прицелом оказалось Высокое Тягинской громады. В результате обстрела пострадали семь местных жителей, среди которых один подросток.
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