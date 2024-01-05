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В Украине воздушная тревога — угроза баллистики

5 января 2024 11:44
обновлено: 11:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 5 января — есть угроза ракетного удара
Ракета в небе. Фото: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине 5 января была объявлена воздушная тревога в южных регионах. Украинцев  предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 5 января

Обновлено 11:58. Отбой тревоги в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

Обновлено 11:55. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области. Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе обстрелов ракетами С-300.

В пятницу, 5 января, в Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях объявили воздушную тревогу.

воздушная тревога в Украине 5 января
Воздушная тревога в Украине 5 января Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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Напомним, сегодня ночью россияне нанесли удар беспилотниками типа Shahed по Херсонской области. Под прицелом оказалось Высокое Тягинской громады. В результате обстрела пострадали семь местных жителей, среди которых один подросток.

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