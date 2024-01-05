Воздушная тревога сейчас 5 января — куда двигаются шахеды

Воздушная тревога в Украине — куда двигаются вражеские цели
Сегодня вечером, 5 января, в части областей Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых областях существует угроза атаки вражескими "Шахедами" и ракетами.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Какие области под угрозой
"Движения БпЛА через Киевскую область (Тетиевский район), угроза Винницкой области, курс северо-западный", — говорится в сообщении.
Впоследствии в ВС ВСУ добавили, что в Кировограде, Херсоне и Николаеве ракетная опасность.
Воздушная тревога в Украине 5 января
По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 23:17 воздушная тревога в Украине объявлена в пяти областях:
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Херсонская.
Напомним, в Украине 5 января была объявлена воздушная тревога в южных регионах. Украинцев предупреждали об угрозе ракетного удара.
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