Воздушная тревога сейчас 5 января — куда двигаются шахеды

В Украину летят "Шахеды". Фото: ANTON PETRUS

Сегодня вечером, 5 января, в части областей Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых областях существует угроза атаки вражескими "Шахедами" и ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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"Движения БпЛА через Киевскую область (Тетиевский район), угроза Винницкой области, курс северо-западный", — говорится в сообщении.

Впоследствии в ВС ВСУ добавили, что в Кировограде, Херсоне и Николаеве ракетная опасность.

Украина под угрозой "Шахедов". Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 5 января

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 23:17 воздушная тревога в Украине объявлена в пяти областях:

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Николаевская,

Херсонская.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 5 января была объявлена воздушная тревога в южных регионах. Украинцев предупреждали об угрозе ракетного удара.