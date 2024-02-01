Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети

Ракета в небі. Фото: EPA

Сьогодні вдень, 1 лютого, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Йдеться про Кіровоградську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Полтавську та Донецьку. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Наразі зафіксовано ракету, яка летить у напрямку міста Дніпро.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські військові вдарили чотирма БпЛА типу shahed-136 по Харкову о 23:15 вчора 31 січня. Було зафіксовано влучання двох ворожих безпілотників по території промислового об'єкта.

Також ми писали, російські військові обстріляли місто Покровськ Донецької області увечері 30 січня. Внаслідок атаки відомо про шістьох поранених.