Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети arrow

Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети

1 лютого 2024 15:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 1 лютого, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Йдеться про Кіровоградську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Полтавську та Донецьку. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Куди летять російські ракети

Наразі зафіксовано ракету, яка летить у напрямку міста Дніпро.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

null
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські військові вдарили чотирма БпЛА типу shahed-136 по Харкову о 23:15 вчора 31 січня. Було зафіксовано влучання двох ворожих безпілотників по території промислового об'єкта.

Також ми писали, російські військові обстріляли місто Покровськ Донецької області увечері 30 січня. Внаслідок атаки відомо про шістьох поранених.

війна
українці
Україна
окупанти
повітряна тривога
ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі