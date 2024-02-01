Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты
Сегодня днем, 1 февраля, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Речь идет о Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Полтавской и Донецкой. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Куда летят российские ракеты
В настоящее время зафиксирована ракета, которая летит в направлении города Днепр.
Карта тревог выглядит так:
Напомним, российские военные ударили четырьмя БпЛА типа shahed-136 по Харькову в 23:15 вчера 31 января. Было зафиксировано попадание двух вражеских беспилотников по территории промышленного объекта.
Также мы писали, что российские военные обстреляли город Покровск Донецкой области вечером 30 января. В результате атаки известно о шести раненых.
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