Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты

Ракета в небе. Фото: EPA

Сегодня днем, 1 февраля, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Речь идет о Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Полтавской и Донецкой. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В настоящее время зафиксирована ракета, которая летит в направлении города Днепр.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские военные ударили четырьмя БпЛА типа shahed-136 по Харькову в 23:15 вчера 31 января. Было зафиксировано попадание двух вражеских беспилотников по территории промышленного объекта.

Также мы писали, что российские военные обстреляли город Покровск Донецкой области вечером 30 января. В результате атаки известно о шести раненых.