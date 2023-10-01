Повітряна тривога в Україні вдень, 1 жовтня: ракетна небезпека

Повітряна тривога в Україні: ракетна небезпека
1 жовтня 2023 14:39
Наразі існує ракетна небезпека
Сьогодні вдень, 1 жовтня, в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі є ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку о 14:31.
"Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог виглядає ось так:
Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинув чоловік.
Також ми писали, що російські окупанти вкотре атакували Донецьку область. Внаслідок ворожого обстрілу під завалами будинку опинилася сім'я.