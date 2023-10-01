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Повітряна тривога в Україні: ракетна небезпека

1 жовтня 2023 14:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні вдень, 1 жовтня: ракетна небезпека
Наразі існує ракетна небезпека
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 1 жовтня, в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі є ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку о 14:31. 

"Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог виглядає ось так:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинув чоловік.

Також ми писали, що російські окупанти вкотре атакували Донецьку область. Внаслідок ворожого обстрілу під завалами будинку опинилася сім'я.

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