Воздушная тревога в Украине днем, 1 октября: ракетная опасность

Воздушная тревога в Украине: ракетная опасность
Сегодня днем, 1 октября, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время есть ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности в 14.31.
"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, сегодня, 1 октября, российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб мужчина.
Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.