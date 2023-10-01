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Воздушная тревога в Украине: ракетная опасность

1 октября 2023 14:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине днем, 1 октября: ракетная опасность
В настоящее время существует ракетная опасность
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 1 октября, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время есть ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности в 14.31.

"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня, 1 октября, российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб мужчина.

Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.

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