Воздушная тревога в Украине днем, 1 октября: ракетная опасность

В настоящее время существует ракетная опасность

Сегодня днем, 1 октября, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время есть ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности в 14.31.

"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня, 1 октября, российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб мужчина.

Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.