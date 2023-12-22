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Повітряна тривога в Україні — у небі ворожа авіація

22 грудня 2023 13:51
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Повітряна тривога в Україні 22 грудня — злетіли ворожі літаки
Повітярна тривога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні по всій території України оголосили повітряну тривогу. В Росії злетів літак МіГ-31К, українців попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють у Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 22 грудня

Сьогодні близько 13:49 по всій території Україні оголосили повітряну тривогу. 

повітряна тривога в Україні 22 грудня
Повітряна тривога в Україні 22 грудня. Фото: скриншот

У Повітряних силах українців попередили про ракетну небезпеку, адже зафіксовано зліт МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

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