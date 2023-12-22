Повітряна тривога в Україні 22 грудня — злетіли ворожі літаки

Повітярна тривога

Сьогодні по всій території України оголосили повітряну тривогу. В Росії злетів літак МіГ-31К, українців попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють у Повітряних силах.

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Сьогодні близько 13:49 по всій території Україні оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 22 грудня. Фото: скриншот

У Повітряних силах українців попередили про ракетну небезпеку, адже зафіксовано зліт МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

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