Повітряна тривога в Україні 22 грудня — злетіли ворожі літаки

Повітряна тривога в Україні — у небі ворожа авіація
22 грудня 2023 13:51
Повітярна тривога
Сьогодні по всій території України оголосили повітряну тривогу. В Росії злетів літак МіГ-31К, українців попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють у Повітряних силах.
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Повітряна тривога в Україні 22 грудня
Сьогодні близько 13:49 по всій території Україні оголосили повітряну тривогу.
У Повітряних силах українців попередили про ракетну небезпеку, адже зафіксовано зліт МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".
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