Воздушная тревога в Украине 22 декабря — взлетели вражеские самолеты

Воздушная тревога в Украине — в небе вражеская авиация
Сегодня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В России взлетел самолет МиГ-31К, украинцы предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщают в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 22 декабря
Сегодня около 13:49 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
В Воздушных силах украинцев предупредили о ракетной опасности, ведь зафиксирован взлет МиГ-31К, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".
Напомним, россияне совершили массированную атаку по Украине в ночь на 22 декабря. Под главный удар попал Киев. В жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения.
Также мы писали, что в результате падения вражеских обломков возгорание произошло в Соломенском и Дарницком районах.
В общей сложности, силы ПВО сегодня ночью уничтожили 24 вражеских "шахедов" из 28.
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