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Воздушная тревога в Украине — в небе вражеская авиация

22 декабря 2023 13:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 22 декабря — взлетели вражеские самолеты
Российский самолет МиГ-31К. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В России взлетел самолет МиГ-31К, украинцы предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 22 декабря

Сегодня около 13:49 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

воздушная тревога в Украине 22 декабря
Воздушная тревога в Украине 22 декабря. Фото: скриншот

В Воздушных силах украинцев предупредили о ракетной опасности, ведь зафиксирован взлет МиГ-31К, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

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Напомним, россияне совершили массированную атаку по Украине в ночь на 22 декабря. Под главный удар попал Киев. В жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения.

Также мы писали, что в результате падения вражеских обломков возгорание произошло в Соломенском и Дарницком районах.

В общей сложности, силы ПВО сегодня ночью уничтожили 24 вражеских "шахедов" из 28.

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