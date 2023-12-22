Воздушная тревога в Украине 22 декабря — взлетели вражеские самолеты

Российский самолет МиГ-31К. Фото: google

Сегодня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В России взлетел самолет МиГ-31К, украинцы предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 22 декабря

Сегодня около 13:49 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине 22 декабря. Фото: скриншот

В Воздушных силах украинцев предупредили о ракетной опасности, ведь зафиксирован взлет МиГ-31К, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

Напомним, россияне совершили массированную атаку по Украине в ночь на 22 декабря. Под главный удар попал Киев. В жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения.

Также мы писали, что в результате падения вражеских обломков возгорание произошло в Соломенском и Дарницком районах.

В общей сложности, силы ПВО сегодня ночью уничтожили 24 вражеских "шахедов" из 28.