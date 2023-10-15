Повітряна тривога в Україні 15 жовтня — загроза балістичного озброєння

Російська ракета в небі. Фото: google

У неділю, 15 жовтня, близько 13:37 Україною почала ширитись повітряна тривога. Українців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 15 жовтня

Сьогодні, 15 жовтня, у деяких регіонах Україні оголосили повітряну тривогу. Відтак почервоніли наступні області:

Кіровоградська,

Миколаївська,

Херсонська,

Дніпропетровська,

Харківська,

Донецька.

Повітряна тривога в Україні 15 жовтня. Фото: скриншот

У Повітряних силах наголошують, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу.

Найголовніше з балістичного озброєння росіян — це ракети "Іскандер", "С-300" та "Точка-У".

Нагадаємо, зранку 15 жовтня окупанти обстріляли потяг Херсон — Київ. На щастя, усі пасажири цілі, пошкоджений лише один вагон.