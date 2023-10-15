Повітряна тривога в Україні 15 жовтня — загроза балістичного озброєння

Повітряна тривога в Україні: загроза ракетного удару
У неділю, 15 жовтня, близько 13:37 Україною почала ширитись повітряна тривога. Українців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Повітряна тривога в Україні 15 жовтня
Сьогодні, 15 жовтня, у деяких регіонах Україні оголосили повітряну тривогу. Відтак почервоніли наступні області:
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Дніпропетровська,
- Харківська,
- Донецька.
У Повітряних силах наголошують, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу.
Найголовніше з балістичного озброєння росіян — це ракети "Іскандер", "С-300" та "Точка-У".
Нагадаємо, зранку 15 жовтня окупанти обстріляли потяг Херсон — Київ. На щастя, усі пасажири цілі, пошкоджений лише один вагон.
Читайте Новини.LIVE!