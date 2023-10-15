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Повітряна тривога в Україні: загроза ракетного удару

15 жовтня 2023 13:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 15 жовтня — загроза балістичного озброєння
Російська ракета в небі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 15 жовтня, близько 13:37 Україною почала ширитись повітряна тривога. Українців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння. 

Про це повідомили в Повітряних силах

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Повітряна тривога в Україні 15 жовтня 

Сьогодні, 15 жовтня, у деяких регіонах Україні оголосили повітряну тривогу. Відтак почервоніли наступні області:

  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Дніпропетровська,
  • Харківська,
  • Донецька.
повітряна тривога в Україні 15 жовтня
Повітряна тривога в Україні 15 жовтня. Фото: скриншот

У Повітряних силах наголошують, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу.

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Найголовніше з балістичного озброєння росіян — це ракети "Іскандер", "С-300" та "Точка-У". 

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Нагадаємо, зранку 15 жовтня окупанти обстріляли потяг Херсон — Київ. На щастя, усі пасажири цілі, пошкоджений лише один вагон.

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