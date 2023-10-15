Воздушная тревога в Украине 15 октября — угроза баллистического вооружения

Российская ракета в небе. Фото: google

В воскресенье, 15 октября, около 13:37 Украиной начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 15 октября

Сегодня, 15 октября, в некоторых регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Так, покраснели следующие области:

Кировоградская,

Николаевская,

Херсонская,

Днепропетровская,

Харьковская,

Донецкая.

Воздушная тревога на Украине 15 октября. Фото: скриншот

В Воздушных силах подчеркивают, что есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Самое главное из баллистического вооружения россиян — это ракеты "Искандер", "С-300" и "Точка-У".

Напомним, утром 15 октября оккупанты обстреляли поезд Херсон — Киев. К счастью, все пассажиры цели, поврежден только один вагон.