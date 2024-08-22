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Повітряні сили назвали кількість дронів Росії, які збили цієї ночі

22 серпня 2024 11:33
Катерина Османська - Редактор
Нічна атака України 22 серпня — скільки дронів РФ збила ППО
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти у ніч проти 22 серпня атакували Україну десятьма ударними дронами типу "Shahed" та кількома ракетами. Усі безпілотники ворог випустив з території Курської області.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук

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Результати роботи української ППО 

Олещук розповів, що сьогодні вночі більшістю виявлених "шахедів" росіяни атакували позиції Сил оборони на прифронтових територіях Харківської області.

Крім того, окупанти застосували протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області та Криму.

"Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два — локаційно втрачені (упали самостійно)", — йдеться у повідомленні. 

робота ППО вночі 22 серпня
Результати роботи ППО. Фото: t.me/ComAFUA

Командувач ПС також додав, що внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків.

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Скриншот допису Олещука

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