Нічна атака України 22 серпня — скільки дронів РФ збила ППО

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 22 серпня атакували Україну десятьма ударними дронами типу "Shahed" та кількома ракетами. Усі безпілотники ворог випустив з території Курської області.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Олещук розповів, що сьогодні вночі більшістю виявлених "шахедів" росіяни атакували позиції Сил оборони на прифронтових територіях Харківської області.

Крім того, окупанти застосували протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області та Криму.

"Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два — локаційно втрачені (упали самостійно)", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/ComAFUA

Командувач ПС також додав, що внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків.