Нічна атака України 22 серпня — скільки дронів РФ збила ППО

Повітряні сили назвали кількість дронів Росії, які збили цієї ночі
Російські окупанти у ніч проти 22 серпня атакували Україну десятьма ударними дронами типу "Shahed" та кількома ракетами. Усі безпілотники ворог випустив з території Курської області.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Результати роботи української ППО
Олещук розповів, що сьогодні вночі більшістю виявлених "шахедів" росіяни атакували позиції Сил оборони на прифронтових територіях Харківської області.
Крім того, окупанти застосували протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області та Криму.
"Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два — локаційно втрачені (упали самостійно)", — йдеться у повідомленні.
Командувач ПС також додав, що внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків.
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