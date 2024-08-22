Ночная атака Украины 22 августа — сколько дронов РФ сбила ПВО

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 22 августа атаковали Украину десятью ударными дронами типа "Shahed" и несколькими ракетами. Все беспилотники враг выпустил с территории Курской области.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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Результаты работы украинской ПВО

Олещук рассказал, что сегодня ночью большинством выявленных "шахедов" россияне атаковали позиции Сил обороны на прифронтовых территориях Харьковской области.

Кроме того, оккупанты применили противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и Крыма.

"Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты два ударных БпЛА, еще два — локационно потеряны (упали самостоятельно)", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/ComAFUA

Командующий ПС также добавил, что в результате активного противодействия большинство вражеских ракет не достигло целей. Предварительно обошлось без жертв и серьезных последствий.