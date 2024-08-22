Ночная атака Украины 22 августа — сколько дронов РФ сбила ПВО

Воздушные силы назвали количество дронов России, которые сбили этой ночью
Российские оккупанты в ночь на 22 августа атаковали Украину десятью ударными дронами типа "Shahed" и несколькими ракетами. Все беспилотники враг выпустил с территории Курской области.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Результаты работы украинской ПВО
Олещук рассказал, что сегодня ночью большинством выявленных "шахедов" россияне атаковали позиции Сил обороны на прифронтовых территориях Харьковской области.
Кроме того, оккупанты применили противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и Крыма.
"Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты два ударных БпЛА, еще два — локационно потеряны (упали самостоятельно)", — говорится в сообщении.
Командующий ПС также добавил, что в результате активного противодействия большинство вражеских ракет не достигло целей. Предварительно обошлось без жертв и серьезных последствий.
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