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Повторна повітряна тривога — чим атакує РФ цього разу

30 жовтня 2023 04:17
оновлено: 04:30
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Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога зараз 30 жовтня — чим атакує РФ цього разу
Ракета злітає в небо. Фото: Міноборони
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 30 жовтня, повторно охоплює низку областей. Цього разу небезпека оголошена в Сумській, Полтавській, Харківській та інших областях. Тривога розпочалась о 04:11 ранку. Є загроза застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повторна повітряна тривога зараз 30 жовтня

Оновлено 04:18. Військові повідомили про небезпеку о 04:11 і через 7 хвилин потому оголосили відбій загрози.

Небезпека була пов'язана з активністю авіації ворога в Сумській, Полтавській, Харківській областях. Також тривога спостерігалась і в Донецькій області.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 30 жовтня
Повітряна тривога в Україні станом на 04:11. Фото: alerts.in.ua
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога лишається в Донецькій області. Традиційно небезпека продовжується в тимчасово окупованих Луганській області та в Криму.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 30 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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