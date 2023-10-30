Повторна повітряна тривога зараз 30 жовтня — чим атакує РФ цього разу

Повторна повітряна тривога — чим атакує РФ цього разу
Повітряна тривога в Україні зараз, 30 жовтня, повторно охоплює низку областей. Цього разу небезпека оголошена в Сумській, Полтавській, Харківській та інших областях. Тривога розпочалась о 04:11 ранку. Є загроза застосування авіаційного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повторна повітряна тривога зараз 30 жовтня
Оновлено 04:18. Військові повідомили про небезпеку о 04:11 і через 7 хвилин потому оголосили відбій загрози.
Небезпека була пов'язана з активністю авіації ворога в Сумській, Полтавській, Харківській областях. Також тривога спостерігалась і в Донецькій області.
Наразі повітряна тривога лишається в Донецькій області. Традиційно небезпека продовжується в тимчасово окупованих Луганській області та в Криму.
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