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Повторная воздушная тревога — чем атакует РФ на этот раз

30 октября 2023 04:17
обновлено: 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога сейчас 30 октября — чем атакует РФ на этот раз
Ракета взлетает в небо. Фото: Минобороны
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 октября, повторно обхватывает ряд областей. В этот раз опасность объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и других областях. Тревога началась в 04:11 утра. Есть угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Повторная воздушная тревога сейчас 30 октября

Обновлено 04:18. Военные сообщили об опасности в 04:11 и через 7 минут спустя объявили отбой угрозы.

Опасность была связана с активностью авиации врага в Сумской, Полтавской, Харьковской областях. Также тревога наблюдалась и в Донецкой области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 30 октября
Воздушная тревога в Украине по состоянию на 04:11. Фото: alerts.in.ua
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога остается в Донецкой области. Традиционно опасность продолжается во временно оккупированных Луганской области и Крыму.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 30 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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