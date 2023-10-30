Повторная воздушная тревога сейчас 30 октября — чем атакует РФ на этот раз

Повторная воздушная тревога — чем атакует РФ на этот раз
Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 октября, повторно обхватывает ряд областей. В этот раз опасность объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и других областях. Тревога началась в 04:11 утра. Есть угроза применения авиационного вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Повторная воздушная тревога сейчас 30 октября
Обновлено 04:18. Военные сообщили об опасности в 04:11 и через 7 минут спустя объявили отбой угрозы.
Опасность была связана с активностью авиации врага в Сумской, Полтавской, Харьковской областях. Также тревога наблюдалась и в Донецкой области.
В настоящее время воздушная тревога остается в Донецкой области. Традиционно опасность продолжается во временно оккупированных Луганской области и Крыму.
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