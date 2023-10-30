Повторная воздушная тревога сейчас 30 октября — чем атакует РФ на этот раз

Ракета взлетает в небо. Фото: Минобороны

Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 октября, повторно обхватывает ряд областей. В этот раз опасность объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и других областях. Тревога началась в 04:11 утра. Есть угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Читайте также:

Повторная воздушная тревога сейчас 30 октября

Обновлено 04:18. Военные сообщили об опасности в 04:11 и через 7 минут спустя объявили отбой угрозы.

Опасность была связана с активностью авиации врага в Сумской, Полтавской, Харьковской областях. Также тревога наблюдалась и в Донецкой области.

Воздушная тревога в Украине по состоянию на 04:11. Фото: alerts.in.ua

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога остается в Донецкой области. Традиционно опасность продолжается во временно оккупированных Луганской области и Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...