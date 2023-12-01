Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повторна повітряна тривога — що загрожує областям цього разу arrow

Повторна повітряна тривога — що загрожує областям цього разу

1 грудня 2023 03:15
оновлено: 03:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога — що загрожує областям цього разу
Ракети злітають в небо. Фото: Picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 1 грудня, повторно шириться областями. Є загроза застосування авіації.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

За даними Повітряних сил, через активність авіації ворога на півдні та сході є загроза застосування авіаційного озброєння в низці "червоних" країн.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Так, повітряна тривога знову охопила такі області:

  • Миколаївську,
  • Херсонську,
  • Дніпропетровську,
  • Донецьку. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 1 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:30. Військові попереджають про дві ракети в напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 03:31. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що ракета, яку запустив ворог, типу Х-59. Вона прямує в бік Кіровоградської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Також Повітряні сили пишуть про ракети в бік Кропивницького.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 03:35. Наразі повітряна тривога охопила весь південь та частину східної частини країни.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 1 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі