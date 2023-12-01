Повторна повітряна тривога — що загрожує областям цього разу
Повітряна тривога в Україні зараз, 1 грудня, повторно шириться областями. Є загроза застосування авіації.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
За даними Повітряних сил, через активність авіації ворога на півдні та сході є загроза застосування авіаційного озброєння в низці "червоних" країн.
Так, повітряна тривога знову охопила такі області:
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Дніпропетровську,
- Донецьку.
Оновлено 03:30. Військові попереджають про дві ракети в напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Оновлено 03:31. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що ракета, яку запустив ворог, типу Х-59. Вона прямує в бік Кіровоградської області.
Також Повітряні сили пишуть про ракети в бік Кропивницького.
Оновлено 03:35. Наразі повітряна тривога охопила весь південь та частину східної частини країни.
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