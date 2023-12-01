Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Повторная воздушная тревога — что угрожает областям на этот раз arrow

Повторная воздушная тревога — что угрожает областям на этот раз

1 декабря 2023 03:15
обновлено: 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога — что угрожает областям на этот раз
Ракеты взмывают в небо. Фото: Picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 1 декабря, повторно распространяется по областям. Есть угроза применения авиации.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

По данным Воздушных сил, из-за активности авиации врага на юге и востоке существует угроза применения авиационного вооружения в ряде "красных" стран.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Да, воздушная тревога снова охватила следующие области:

  • Николаевскую,
  • Херсонскую,
  • Днепропетровске,
  • Донецк.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 1 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме