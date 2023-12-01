Повторная воздушная тревога — что угрожает областям на этот раз
1 декабря 2023 03:15
обновлено: 03:21
Ракеты взмывают в небо. Фото: Picture alliance
Воздушная тревога в Украине сейчас, 1 декабря, повторно распространяется по областям. Есть угроза применения авиации.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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По данным Воздушных сил, из-за активности авиации врага на юге и востоке существует угроза применения авиационного вооружения в ряде "красных" стран.
Да, воздушная тревога снова охватила следующие области:
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Днепропетровске,
- Донецк.
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