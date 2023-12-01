Повторная воздушная тревога — что угрожает областям на этот раз

Ракеты взмывают в небо. Фото: Picture alliance

Воздушная тревога в Украине сейчас, 1 декабря, повторно распространяется по областям. Есть угроза применения авиации.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным Воздушных сил, из-за активности авиации врага на юге и востоке существует угроза применения авиационного вооружения в ряде "красных" стран.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Да, воздушная тревога снова охватила следующие области:

Николаевскую,

Херсонскую,

Днепропетровске,

Донецк.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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