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Повторна повітряна тривога стрімко охопила низку областей

3 лютого 2024 01:20
оновлено: 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Українці під загрозою ударних дронів зараз 3 лютого — повторна повітряна тривога
Запуск ракети в нічне небо. Фото: Міноборони України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні 3 лютого знову шириться південними й східними областями. Йдеться про Дніпропетровську, Херсонську та інші. На порозі — нова група ударних безпілотників. Таким чином це вже вдруге за ніч попередження про небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegtam.

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Українські захисники попереджають українців про чергову групу російських дронів на півночі Херсонської області. Безпілотники прямують до Дніпропетровської, де щойно оголосили повітряну тривогу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою через повітряну тривогу "почервоніли" такі області:

  • Херсонська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька.
Мапа повітряної тривоги в Україні 3 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:26. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" пише про ймовірний напрямок безпілотників. За його словами, цілі летять до Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 01:38. Повітряні сили підтвердили рух "шахедів" курсом на Кривий Ріг та попередили про чергові дрони з Херсонської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:57. Військові повторно пишуть про загрозу для Кривого Рогу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога охопила Харківську область.

Мапа повітряної тривоги в Україні 3 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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