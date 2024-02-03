Українці під загрозою ударних дронів зараз 3 лютого — повторна повітряна тривога

Повторна повітряна тривога стрімко охопила низку областей
Повітряна тривога в Україні 3 лютого знову шириться південними й східними областями. Йдеться про Дніпропетровську, Херсонську та інші. На порозі — нова група ударних безпілотників. Таким чином це вже вдруге за ніч попередження про небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegtam.
Повторна повітряна тривога зараз 3 лютого
Українські захисники попереджають українців про чергову групу російських дронів на півночі Херсонської області. Безпілотники прямують до Дніпропетровської, де щойно оголосили повітряну тривогу.
Своєю чергою через повітряну тривогу "почервоніли" такі області:
- Херсонська,
- Дніпропетровська,
- Донецька.
Оновлено 01:26. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" пише про ймовірний напрямок безпілотників. За його словами, цілі летять до Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Оновлено 01:38. Повітряні сили підтвердили рух "шахедів" курсом на Кривий Ріг та попередили про чергові дрони з Херсонської області.
Оновлено 01:57. Військові повторно пишуть про загрозу для Кривого Рогу.
Тим часом повітряна тривога охопила Харківську область.
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