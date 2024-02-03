Українці під загрозою ударних дронів зараз 3 лютого — повторна повітряна тривога

Запуск ракети в нічне небо. Фото: Міноборони України

Повітряна тривога в Україні 3 лютого знову шириться південними й східними областями. Йдеться про Дніпропетровську, Херсонську та інші. На порозі — нова група ударних безпілотників. Таким чином це вже вдруге за ніч попередження про небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegtam.

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Повторна повітряна тривога зараз 3 лютого

Українські захисники попереджають українців про чергову групу російських дронів на півночі Херсонської області. Безпілотники прямують до Дніпропетровської, де щойно оголосили повітряну тривогу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою через повітряну тривогу "почервоніли" такі області:

Херсонська,

Дніпропетровська,

Донецька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:26. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" пише про ймовірний напрямок безпілотників. За його словами, цілі летять до Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 01:38. Повітряні сили підтвердили рух "шахедів" курсом на Кривий Ріг та попередили про чергові дрони з Херсонської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:57. Військові повторно пишуть про загрозу для Кривого Рогу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога охопила Харківську область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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