Украинцы под угрозой ударных дронов сейчас 3 февраля - повторная воздушная тревога

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Минобороны Украины

Воздушная тревога в Украине 3 февраля снова распространяется по южным и восточным областям. Речь идет о Днепропетровской, Херсонской и других. На пороге новая группа ударных беспилотников. Таким образом, это уже второй раз за ночь предупреждение об опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegtam.

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Повторная воздушная тревога сейчас 3 февраля

Украинские защитники предупреждают украинцев об очередной группе российских дронов на севере Херсонской области. Беспилотники направляются в Днепропетровскую, где только что объявили воздушную тревогу.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь из-за воздушной тревоги "покраснели" следующие области:

Херсонская,

Днепропетровская,

Донецкая.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:26. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" пишет о вероятном направлении беспилотников. По его словам, цели улетают в Кривой Рог Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 01:38. Воздушные силы подтвердили движение "шахедов" курсом на Кривой Рог и предупредили об очередных дронах из Херсонской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 01:57. Военные пишут об угрозе для Кривого Рога.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем, воздушная тревога охватила Харьковскую область.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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