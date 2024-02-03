Украинцы под угрозой ударных дронов сейчас 3 февраля - повторная воздушная тревога

Повторная воздушная тревога стремительно охватила ряд областей
Воздушная тревога в Украине 3 февраля снова распространяется по южным и восточным областям. Речь идет о Днепропетровской, Херсонской и других. На пороге новая группа ударных беспилотников. Таким образом, это уже второй раз за ночь предупреждение об опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegtam.
Повторная воздушная тревога сейчас 3 февраля
Украинские защитники предупреждают украинцев об очередной группе российских дронов на севере Херсонской области. Беспилотники направляются в Днепропетровскую, где только что объявили воздушную тревогу.
В свою очередь из-за воздушной тревоги "покраснели" следующие области:
- Херсонская,
- Днепропетровская,
- Донецкая.
Обновлено 01:26. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" пишет о вероятном направлении беспилотников. По его словам, цели улетают в Кривой Рог Днепропетровской области.
Обновлено 01:38. Воздушные силы подтвердили движение "шахедов" курсом на Кривой Рог и предупредили об очередных дронах из Херсонской области.
Обновлено 01:57. Военные пишут об угрозе для Кривого Рога.
Тем временем, воздушная тревога охватила Харьковскую область.
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