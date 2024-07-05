Повітряна тривога в Київській області вночі, 5 липня

Повторна тривога на Київщині — куди летять безпілотники
Повітряна тривога в Україні зараз 5 липня повторно оголошена в Київській області та продовжується в Чернігівській. Під час дорозвідки виявили ворожий безпілотник на кордоні регіону.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Повторна тривога в Київській області 5 липня
За даними пабліків, під час дорозвідки повітряного простору виявили один БпЛА на півночі Вишгородського району. Ціль летить західним курсом.
Таким чином повітряна тривога тримається за Київську і Чернігівську області.
Оновлено 04:32. Українські військові повідомили про рух безпілотника з Київської області в бік Житомирської, через що в останній оголошено повітряну тривогу. Також виявили черговий БпЛА з акваторії моря в напрямку Одеської області.
Наразі мапа повітряної тривоги має такий вигляд:
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