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Повторна тривога на Київщині — куди летять безпілотники

5 липня 2024 03:52
оновлено: 04:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Київській області вночі, 5 липня
Ударний безпілотник над областями. Фото: АРМІЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 5 липня повторно оголошена в Київській області та продовжується в Чернігівській. Під час дорозвідки виявили ворожий безпілотник на кордоні регіону.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Повторна тривога в Київській області 5 липня

За даними пабліків, під час дорозвідки повітряного простору виявили один БпЛА на півночі Вишгородського району. Ціль летить західним курсом.

Повітряна тривога вночі 5 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Нічна атака БпЛА на Україну 5 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу monitor

Таким чином повітряна тривога тримається за Київську і Чернігівську області.

Карта тривоги зараз 5 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:32. Українські військові повідомили про рух безпілотника з Київської області в бік Житомирської, через що в останній оголошено повітряну тривогу. Також виявили черговий БпЛА з акваторії моря в напрямку Одеської області.

Нічна атака на Україну 5 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі мапа повітряної тривоги має такий вигляд:

Атака "шахедів" 5 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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