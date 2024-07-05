Повітряна тривога в Київській області вночі, 5 липня

Ударний безпілотник над областями. Фото: АРМІЯ INFORM

Повітряна тривога в Україні зараз 5 липня повторно оголошена в Київській області та продовжується в Чернігівській. Під час дорозвідки виявили ворожий безпілотник на кордоні регіону.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Повторна тривога в Київській області 5 липня

За даними пабліків, під час дорозвідки повітряного простору виявили один БпЛА на півночі Вишгородського району. Ціль летить західним курсом.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу monitor

Таким чином повітряна тривога тримається за Київську і Чернігівську області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:32. Українські військові повідомили про рух безпілотника з Київської області в бік Житомирської, через що в останній оголошено повітряну тривогу. Також виявили черговий БпЛА з акваторії моря в напрямку Одеської області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі мапа повітряної тривоги має такий вигляд:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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