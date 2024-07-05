Повітряна тривога в Україні вночі 5 липня — які області в небезпеці через атаку ударних БпЛА

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в п'ятницю 5 липня, оголосили в 11 областях. Червоні на карті повітряних тривог Житомирська, Чернігівська, Сумська, Київська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області.



У Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.

Карта повітряних тривог станом на 01:05 5 липня

Що відомо про повітряну тривогу вночі 5 липня

Атака ударних БпЛА триває ще звечора 4 липня. Станом на 00:45 5 липня військові повідомляли, що росіяни атакують Україну безпілотниками з північного сходу та півдня. Ударні дрони летіли через Чернігівську область курсом на Київську область (у напрямку Прип'яті), через Київську область у напрямку Житомирської області та через Черкаську область курсом на Київську область (у напрямку Білої Церкви). Безпілотники, які зафіксували в Херсонській області, тримали курс на Миколаївську та Дніпропетровську області. "Шахеди" з Дніпропетровської області летіли у східному або північно-східному напрямку, а ударні БпЛА, що курсували через Миколаївську область, прямували на захід. О 01:02 стало відомо, що нова група ударних дронів летить з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, увечері 4 липня повітряна тривога через загрозу застосування дронів типу "Шахед" охопила багато областей України, зокрема Київську, а трохи згодом через зліт ворожого винищувача МіГ-31К у небезпеці опинилися всі регіони.

Також ми повідомляли, що вночі 5 липня під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи в Київській області. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що ППО працює по ворожих БпЛА.