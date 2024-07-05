Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Шахеди" атакують Україну з двох напрямків — які області під загрозою arrow

"Шахеди" атакують Україну з двох напрямків — які області під загрозою

5 липня 2024 01:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога в Україні вночі 5 липня — які області в небезпеці через атаку ударних БпЛА
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в п'ятницю 5 липня, оголосили в 11 областях. Червоні на карті повітряних тривог Житомирська, Чернігівська, Сумська, Київська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області.

У Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу застосування ударних БпЛА. 

Які області опинилися в небезпеці вночі 5 липня через атаку ударних БпЛА
Карта повітряних тривог станом на 01:05 5 липня

Що відомо про повітряну тривогу вночі 5 липня

Атака ударних БпЛА триває ще звечора 4 липня. Станом на 00:45 5 липня військові повідомляли, що росіяни атакують Україну безпілотниками з північного сходу та півдня. Ударні дрони летіли через Чернігівську область курсом на Київську область (у напрямку Прип'яті), через Київську область у напрямку Житомирської області та через Черкаську область курсом на Київську область (у напрямку Білої Церкви). Безпілотники, які зафіксували в Херсонській області, тримали курс на Миколаївську та Дніпропетровську області. "Шахеди" з Дніпропетровської області летіли у східному або північно-східному напрямку, а ударні БпЛА, що курсували через Миколаївську область, прямували на захід. О 01:02 стало відомо, що нова група ударних дронів летить з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.

Читайте також:
Атака "Шахедів" на Україну вночі 5 липня
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, увечері 4 липня повітряна тривога через загрозу застосування дронів типу "Шахед" охопила багато областей України, зокрема Київську, а трохи згодом через зліт ворожого винищувача МіГ-31К у небезпеці опинилися всі регіони.

Також ми повідомляли, що вночі 5 липня під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи в Київській області. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що ППО працює по ворожих БпЛА.

безпілотники дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо