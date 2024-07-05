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"Шахеды" атакуют Украину с двух направлений — какие области под угрозой

5 июля 2024 01:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 5 июля — какие области в опасности из-за атаки ударных БпЛА
БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью в пятницу 5 июля, объявили в 11 областях. Красные на карте воздушных тревог Житомирская, Черниговская, Сумская, Киевская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и Херсонская области.

В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.

Какие области оказались в опасности ночью 5 июля из-за атаки ударных БпЛА
Карта воздушных тревог по состоянию на 01:05 5 июля

Что известно о воздушной тревоге ночью 5 июля

Атака ударных БпЛА продолжается еще с вечера 4 июля. По состоянию на 00:45 5 июля военные сообщали, что россияне атакуют Украину беспилотниками с северо-востока и юга. Ударные дроны летели через Черниговскую область курсом на Киевскую область (в направлении Припяти), через Киевскую область в направлении Житомирской области и через Черкасскую область курсом на Киевскую область (в направлении Белой Церкви). Беспилотники, которые зафиксировали в Херсонской области, держали курс на Николаевскую и Днепропетровскую области. "Шахеды" из Днепропетровской области летели в восточном или северо-восточном направлении, а ударные БпЛА, курсировавшие через Николаевскую область, направлялись на запад. В 01:02 стало известно, что новая группа ударных дронов летит из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, вечером 4 июля воздушная тревога из-за угрозы применения дронов типа "Шахед" охватила многие области Украины, в частности Киевскую, а чуть позже из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К в опасности оказались все регионы.

Также мы сообщали, что ночью 5 июля во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы в Киевской области. В Киевской областной военной администрации сообщили, что ПВО работает по вражеским БпЛА.

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