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Повторная тревога в Киевской области — куда летят беспилотники

5 июля 2024 03:52
обновлено: 04:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Киевской области ночью, 5 июля
Ударный беспилотник над областями. Фото: АРМИЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 5 июля объявлена в Киевской области и продолжается в Черниговской. В ходе разведки обнаружили вражеский беспилотник на границе региона.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Повторная тревога в Киевской области 5 июля

По данным пабликов, в ходе разведки воздушного пространства обнаружили один БпЛА на севере Вышгородского района. Цель летит по западному курсу.

Воздушная тревога ночью 5 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"
Ночная атака БПЛА на Украину 5 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала monitor

Таким образом, воздушная тревога держится за Киевскую и Черниговскую области.

Карта тревоги сейчас 5 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:32. Украинские военные сообщили о движении беспилотника из Киевской области в сторону Житомирской, из-за чего в последней объявлена воздушная тревога. Также обнаружили дежурный БПЛА по акватории моря в направлении Одесской области.

Ночная атака на Украину 5 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока карта воздушной тревоги выглядит так:

Атака "шахедов" 5 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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