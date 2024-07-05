Воздушная тревога в Киевской области ночью, 5 июля

Ударный беспилотник над областями. Фото: АРМИЯ INFORM

Воздушная тревога в Украине сейчас 5 июля объявлена в Киевской области и продолжается в Черниговской. В ходе разведки обнаружили вражеский беспилотник на границе региона.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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По данным пабликов, в ходе разведки воздушного пространства обнаружили один БпЛА на севере Вышгородского района. Цель летит по западному курсу.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Скриншот сообщения из Telegram-канала monitor

Таким образом, воздушная тревога держится за Киевскую и Черниговскую области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:32. Украинские военные сообщили о движении беспилотника из Киевской области в сторону Житомирской, из-за чего в последней объявлена воздушная тревога. Также обнаружили дежурный БПЛА по акватории моря в направлении Одесской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока карта воздушной тревоги выглядит так:

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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