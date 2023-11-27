Повторно розповсюджується повітряна тривога — яка загроза

Ракета злітає в небо. Фото:

Повітряна тривога в Україні зараз, 27 листопада, знову шириться низкою областей. Знову оголошено ракетну небезпеку в Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та інших. Раніше небезпека вже охоплювала області близько 23:40 26 листопада.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними Повітряних сил, в "червоних" областях повторно оголошено ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином, йдеться про такі регіони:

Кіровоградський,

Миколаївський,

Дніпропетровський,

Запорізький,

Херсонський.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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