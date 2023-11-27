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Повторно розповсюджується повітряна тривога — яка загроза

27 листопада 2023 02:40
оновлено: 02:46
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Інна Буряк
редактор
Повторно розповсюджується повітряна тривога — яка загроза
Ракета злітає в небо. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 27 листопада, знову шириться низкою областей. Знову оголошено ракетну небезпеку в Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та інших. Раніше небезпека вже охоплювала області близько 23:40 26 листопада.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними Повітряних сил, в "червоних" областях повторно оголошено ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином, йдеться про такі регіони:

  • Кіровоградський,
  • Миколаївський,
  • Дніпропетровський,
  • Запорізький,
  • Херсонський. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 27 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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