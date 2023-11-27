Повторно розповсюджується повітряна тривога — яка загроза
27 листопада 2023 02:40
оновлено: 02:46
Ракета злітає в небо. Фото:
Повітряна тривога в Україні зараз, 27 листопада, знову шириться низкою областей. Знову оголошено ракетну небезпеку в Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та інших. Раніше небезпека вже охоплювала області близько 23:40 26 листопада.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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За даними Повітряних сил, в "червоних" областях повторно оголошено ракетну небезпеку.
Таким чином, йдеться про такі регіони:
- Кіровоградський,
- Миколаївський,
- Дніпропетровський,
- Запорізький,
- Херсонський.
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