Повторно распространяется воздушная тревога - какая угроза
27 ноября 2023 02:40
обновлено: 02:46
Ракета взлетает в небо. Фото:
Воздушная тревога в Украине сейчас, 27 ноября, снова распространяется по ряду областей. Вновь объявлена ракетная опасность в Кировоградской, Николаевской, Херсонской и других. Ранее опасность уже охватывала области около 23.40 26 ноября.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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По данным Воздушных сил, в "красных" областях повторно объявлена ракетная опасность.
Таким образом, речь идет о таких регионах:
- Кировоградский,
- Николаевский,
- Днепропетровский,
- Запорожский,
- Херсонский.
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