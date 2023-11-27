Повторно распространяется воздушная тревога - какая угроза

Ракета взлетает в небо. Фото:

Воздушная тревога в Украине сейчас, 27 ноября, снова распространяется по ряду областей. Вновь объявлена ракетная опасность в Кировоградской, Николаевской, Херсонской и других. Ранее опасность уже охватывала области около 23.40 26 ноября.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным Воздушных сил, в "красных" областях повторно объявлена ракетная опасность.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, речь идет о таких регионах:

Кировоградский,

Николаевский,

Днепропетровский,

Запорожский,

Херсонский.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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