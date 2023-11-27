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Повторно распространяется воздушная тревога - какая угроза

27 ноября 2023 02:40
обновлено: 02:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторно распространяется воздушная тревога - какая угроза
Ракета взлетает в небо. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 27 ноября, снова распространяется по ряду областей. Вновь объявлена ракетная опасность в Кировоградской, Николаевской, Херсонской и других. Ранее опасность уже охватывала области около 23.40 26 ноября.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным Воздушных сил, в "красных" областях повторно объявлена ракетная опасность.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, речь идет о таких регионах:

  • Кировоградский,
  • Николаевский,
  • Днепропетровский,
  • Запорожский,
  • Херсонский.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 27 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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