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Пожежі на електропідстанціях та нафтобазі — наслідки нічної атаки БпЛА на кілька областей РФ

9 липня 2024 08:15
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Уночі 9 липня деякі області РФ опинилися під атакою БпЛА — що відомо
Пожежа на нафтобазі в місті Калач-на-Дону Волгоградської області. Фото: t.me/mash
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уночі у вівторок, 9 липня, у багатьох областях Росії було неспокійно. Вибухи лунали в Бєлгородській, Курській, Астраханській, Воронезькій, Волгоградській і Ростовській областях.

Місцеві губернатори повідомляли про атаку БпЛА.

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Ростовська область

Як повідомив губернатор Василь Голубєв, масована атака на регіон почалася близько 02:00. Кілька десятків цілей нібито вдалося збити ППО й подавити засобами РЕБ. У результаті повітряної атаки в Родіонова-Несвітайському районі сталося займання двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхали пожежники. Станом на 06:08 пожежу загасили. Наразі охолоджують трансформатори. Постраждалих немає. У Ростові-на-Дону на місці падіння уламків БпЛА спалахнула суха рослинність. Пожежу ліквідували.

Уночі 9 липня Ростовську область атакували БпЛа
Скриншот повідомлень Василя Голубєва

Волгоградська область

Губернатор Андрій Бочаров повідомив, що вночі силам ППО та РЕБ вдалося припинити атаку БпЛА на території регіону.

Уночі 9 липня БпЛА атакували Волгоградську область
Скриншот повідомлення адміністрації Волгоградської області

У результаті падіння БпЛА виникли займання на підстанції міста Фролово та нафтобази в місті Калач-на-Дону. Пожежу на підстанції ліквідували, нібито не припиняючи електропостачання. На місці пожежі на нафтобазі працюють сили протипожежної служби регіону та МНС. Загроз для житлових об'єктів немає.

Бєлгородська область

Уночі 9 липня БпЛА вдарили по Бєлгородській області
Скриншот повідомлення В'ячеслава Гладкова

Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що під обстрілом опинилося місто Шебекіно. Один мирний мешканець зазнав поранення й контузії. Його доставили до міської лікарні Бєлгорода. Унаслідок атаки в шістьох багатоквартирних будинках вибито скління, є пошкодження двох соціальних і одного комерційного об'єктів торгівлі, чотирьох легкових автомобілів та лінії газопостачання.

Обстріл Шебекінського міського округу Бєлгородської області вночі 9 липня
Скриншот повідомлення В'ячеслава Гладкова

Також під атакою безпілотників опинилися два населених пункти Шебекінського міського округу. Є пошкодження будівель, однак обійшлося без постраждалих.

Курська область

Уночі 9 липня БпЛА атакували Курську область
Скриншот повідомлення Олексія Смирнова

Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Олексій Смирнов повідомив, що вночі ППО збила чотири українських БпЛА літакового типу в Курському й Жовтневому районах.

Астраханська та Воронезька область

Уночі 9 липня безпілотники атакували Астраханську область
Скриншот повідомлення Ігоря Бабушкіна

За інформацією губернатора Астраханської області Ігоря Бабушкіна, уночі українці намагалися атакувати безпілотниками об'єкти на території північної частини регіону. Атаку відбили. Постраждалих немає.

Уночі 9 липня Воронезька область опинилася під атакою БпЛА
Скриншот повідомлення Олександра Гусєва

Також про знищення кількох БпЛА літакового типу повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. Він також стверджує, що обійшлося без потерпілих і руйнувань.

Нагадаємо, уночі 9 липня пролунали вибухи в російському Бєлгороді. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще двоє зазнали поранень. Є пошкодження будинків, автомобілів, господарських і соціальних об'єктів.

Раніше дрони СБУ завдали нищівного удару по польовому складу боєприпасів у селі Сергіївка Воронезької області РФ. Окупанти зберігали там ракети, снаряди для танків і артилерії, набої для вогнепальної зброї.

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