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Пожары на электроподстанциях и нефтебазе – последствия ночной атаки БпЛА на несколько областей РФ

9 июля 2024 08:15
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Ночью 9 июля некоторые области РФ оказались под атакой БпЛА — что известно
Пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Фото: t.me/mash
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Ночью во вторник, 9 июля, во многих областях России было неспокойно. Взрывы раздавались в Белгородской, Курской, Астраханской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях.

Местные губернаторы сообщали об атаке БпЛА.

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Ростовская область

Как сообщил губернатор Василий Голубев, массированная атака на регион началась около 02:00. Несколько десятков целей якобы удалось сбить ПВО и подавить средствами РЭБ. В результате воздушной атаки в Родионово-Несвитайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехали пожарные. По состоянию на 06:08 пожар потушили. На данный момент охлаждают трансформаторы. Пострадавших нет. В Ростове-на-Дону на месте падения обломков БпЛА вспыхнула сухая растительность. Пожар ликвидировали.

Ночью 9 июля Ростовскую область атаковали БпЛа.
Скриншот сообщений Василия Голубева

Волгоградская область

Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что ночью силам ПВО и РЭБ удалось прекратить атаку БпЛА на территории региона.

Ночью 9 июля БпЛА атаковали Волгоградскую область
Скриншот сообщения администрации Волгоградской области

В результате падения БпЛА возникли возгорания на подстанции города Фролово и нефтебазы в городе Калач-на-Дону. Пожар на подстанции ликвидировали, якобы даже не прекращая электроснабжение. В месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС. Угроз для жилых объектов нет.

Белгородская область

Ночью 9 июля БпЛА ударили по Белгородской области.
Скриншот сообщения Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрелом оказался город Шебекино. Один мирный житель получил ранения и контузию. Его доставили в городскую больницу Белгорода. В результате атаки в шести многоквартирных домах выбито остекление, есть повреждения двух социальных и одного коммерческого объектов торговли, четырех легковых автомобилей и линии газоснабжения.

Обстрел Шебекинского городского округа Белгородской области ночью 9 июля
Скриншот сообщения Вячеслава Гладкова

Также под атакой беспилотников оказались два населенных пункта Шебекинского городского округа. Есть повреждения построек, однако обошлось без пострадавших.

Курская область

Ночью 9 июля БпЛА атаковали Курскую область.
Скриншот сообщения Алексея Смирнова

Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил, что ночью ПВО сбило четыре украинских БпЛА самолетного типа в Курском и Октябрьском районах.

Астраханская и Воронежская область

Ночью 9 июля беспилотники атаковали Астраханскую область.
Скриншот сообщения Игоря Бабушкина

По информации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, ночью украинцы пытались атаковать беспилотниками объекты на территории северной части региона. Атаку отбили. Пострадавших нет.

Ночью 9 июля Воронежская область оказалась под атакой БпЛА
Скриншот сообщения Александра Гусева

Также об уничтожении нескольких БпЛА самолетного типа сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он также утверждает, что обошлось без потерпевших и разрушений.

Напомним, ночью 9 июля раздались взрывы в российском Белгороде. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела один человек погиб, а еще двое получили ранения. Есть повреждения домов, автомобилей, хозяйственных и социальных объектов.

Ранее дроны СБУ нанесли сокрушительный удар по полевому составу боеприпасов в селе Сергеевка Воронежской области РФ. Оккупанты хранили там ракеты, снаряды для танков и артиллерии, патроны для огнестрельного оружия.

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