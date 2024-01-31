Яку військову техніку Греція може передати Україні

Грецький танк Leopard, який може опинитися в Україні. Фото: Ministry of Defense of Greece

Допомога Збройним силам України може надійти з півдня Європи. Сполучені Штати Америки запропонували Греції угоду — надати сучасну американську військову техніку, якщо наявну в грецькій армії зброю передадуть до України. Що саме можуть отримати Сили оборони України — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Американський обмін

Грецьке видання Kathimerini днями оприлюднило цікаву інформацію. Нібито Сполучені Штати Америки запропонували Греції хитру схему постачання військової техніки — американці надають грекам безкоштовно більш-менш сучасні зразки озброєння, а Греція натомість передає наявну на озброєнні її армії техніку Збройним силам України. Теж безкоштовно. Загальна сума такого "обміну" становить 200 мільйонів доларів.

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Офіційних підтверджень цієї ідеї поки що немає, грецькі колеги посилаються на лист, який нібито написав державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прем’єр-міністру Греції Кіріакісу Міцотакісу.

Про які саме зразки озброєння — американського для Греції та грецького для України — йдеться, невідомо. Але, зважаючи на те, що основною ідеєю такого обміну є, звісно ж, допомога Збройним силам України, можна припустити, що деталі стосуватимуться саме тієї техніки, яка потрібна перш за все Україні, а не Греції. Що ж такого мають греки, що може отримати українська армія?

Протиповітряна оборона

Перш за все, звісно ж, українську сторону цікавлять системи протиповітряної оборони, оскільки російські окупаційні війська продовжують здійснювати повітряні атаки на мирні населені пункти України, які перебувають за межами театру воєнних дій.

Згідно із інформацією профільного порталу The Military Balance, на 2023 рік збройні сили Греції мали у своєму розпорядженні 75 одиниць систем ППО. Йдеться про техніку радянського виробництва, конкретно:

38 систем протиповітряної оборони "Оса-М";

25 зенітних ракетних комплексів "Тор-М1";

12 зенітних ракетних комплексів С-300ПМУ1.

Крім того, Греція нібито має понад 500 одиниць зенітних установок ЗУ-23-2.

Як відомо, ЗРК С-300 Греція використовує для захисту не власної території, якій, за великим рахунком, ніхто не загрожує (ця країна є членом НАТО, тож її захищає стаття 5 відповідного договору, а, говорячи простіше — ядерна парасолька США, Великої Британії та Франції), а для потенційної протидії турецькій армії на Кіпрі, де на північній частині грецькомовного острова існує підтримувана Анкарою турецькомовна невизнана світом держава, яка так і називається Північний Кіпр.

Артилерія і бронетехніка

Звісно, американські зразки систем протиповітряної оборони можуть посилити захист південної частини Кіпру від можливої агресії з боку Північного Кіпру та Туреччини (офіційно визнаний Кіпр не є членом НАТО, бо має оцю от невирішену територіальну суперечку). Тож греки з радістю обміняють стару радянську зброю на новішу американську.

Але варто розглянути й інші варіанти обміну. Скажімо, у ключовому для майбутнього контрнаступу Збройних сил України секторі військової техніки — засобів артилерійського ураження та бронетехніки. Що ж там може отримати Україна?

Згідно з інформацією The Military Balance, армія Греції має на озброєнні 500 німецьких танків Leopard 1 та 350 одиниць техніки новіших зразків Leopard 2. Ці зразки бронетехніки уже є добре відомими українським танкістам — вони не просто освоєні Збройними силами України, а й активно використовуються на фронтах російсько-української війни. І це було б дуже добрим підсиленням Сил оборони України, звісно ж, настільки, наскільки обсяги такої допомоги впишуться у 200-мільйонні рамки.

Крім бронетехніки, українська армія в теорії може розраховувати на постачання з Греції різноманітних зразків артилерійської техніки. Скажімо, самохідних артилерійських установок M109, яких у греків 419 одиниць, чи M110A2 — такої техніки у збройних сил Греції зараз нараховується 145 одиниць.

В цілому ж, згідно з відкритими даними, грецька армія має близько 1 тисячі артилерійських систем різних модифікацій та 2,5 тисячі мінометних систем. Так чи інакше, ця техніка може стати в нагоді Збройним силам України, які активно використовують і артилерійську техніку, і танки, намагаючись на одних ділянках фронту зупинити російських окупантів, а на інших — прорвати російську оборону.

Тож, зважаючи на імовірність контрнаступу 2024 року, грецька техніка, особливо якщо її буде досить багат, може посилити ударні підрозділи ЗСУ і підготувати потужніший, ніж планується зараз, наступ на позиції окупаційних військ.