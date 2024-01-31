Какую военную технику Греция может передать Украине

Греческий танк Leopard, который может оказаться в Украине. Фото: Ministery of Defense of Greece

Помощь Вооруженным силам Украины может прийти с юга Европы. Соединенные Штаты Америки предложили Греции соглашение — предоставить современную американскую военную технику, если имеющееся в греческой армии оружие будет передано в Украину. Что могут получить Силы обороны Украины — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Американский обмен

Греческое издание Kathimerini на днях обнародовало интересную информацию. Якобы Соединенные Штаты Америки предложили Греции хитрую схему поставки военной техники — американцы предоставляют грекам бесплатно более-менее современные образцы вооружения, а Греция передает имеющуюся на вооружении ее армии технику Вооруженным силам Украины. Тоже бесплатно. Общая сумма такого "обмена" составляет 200 миллионов долларов.

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Официальных подтверждений этой идеи пока нет, греческие коллеги ссылаются на письмо, которое якобы написал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису.

О каких именно образцах вооружения — американском для Греции и греческом для Украины — речь, неизвестно. Но, учитывая, что основной идеей такого обмена является, конечно же, помощь Вооруженным силам Украины, можно предположить, что детали будут касаться именно той техники, которая нужна прежде всего Украине, а не Греции. Что же такое есть у греков, что может получить украинская армия?

Противовоздушная оборона

Прежде всего, конечно, украинскую сторону интересуют системы противовоздушной обороны, поскольку российские оккупационные войска продолжают совершать воздушные атаки на мирные населенные пункты Украины, находящиеся за пределами театра военных действий.

Согласно информации профильного портала The Military Balance, на 2023 год вооруженные силы Греции располагали 75 единицами систем ПВО. Речь идет о технике советского производства, конкретно:

38 систем противовоздушной обороны "Оса-М";

25 зенитных ракетных комплексов "Тор-М1";

12 зенитных ракетных комплексов С-300ПМУ1.

Кроме того, у Греции якобы более 500 единиц зенитных установок ЗУ-23-2.

Как известно, ЗРК С-300 Греция использует для защиты не собственной территории, которой, по большому счету, никто не угрожает (эта страна является членом НАТО, поэтому ее защищает статья 5 соответствующего договора, а проще — ядерный зонтик США, Великобритании и Франции), а для потенциального противодействия турецкой армии на Кипре, где на северной части греческоязычного острова существует поддерживаемое Анкарой турецкоязычное непризнанное миром государство, которое так и называется, Северный Кипр.

Артиллерия и бронетехника

Конечно, американские образцы систем противовоздушной обороны могут усилить защиту южной части Кипра от возможной агрессии со стороны Северного Кипра и Турции (официально признанный Кипр не является членом НАТО, поскольку имеет этот нерешенный территориальный спор). Поэтому греки с радостью обменяют старое советское оружие на более новое американское.

Но следует рассмотреть и другие варианты обмена. Скажем, в ключевом для будущего контрнаступления Вооруженных сил Украины секторе военной техники — средств артиллерийского поражения и бронетехники. Что там может получить Украина?

Согласно информации The Military Balance, в армии Греции на вооружении 500 немецких танков Leopard 1 и 350 единиц техники новейших образцов Leopard 2. Эти образцы бронетехники уже хорошо известны украинским танкистам — они не просто освоены Вооруженными силами Украины, но и активно используются на фронтах российско-украинской войны. И это было бы очень хорошим усилением сил обороны Украины, конечно же, настолько, насколько объемы такой помощи впишутся в 200-миллионные рамки.

Кроме бронетехники, украинская армия в теории может рассчитывать на поставку из Греции различных образцов артиллерийской техники. Скажем, самоходные артиллерийские установки M109, которых у греков 419 единиц, или M110A2 — такой техники у вооруженных сил Греции сейчас насчитывается 145 единиц.

В целом же, согласно открытым данным, в греческой армии около 1 тысячи артиллерийских систем разных модификаций и 2,5 тысячи минометных систем. Так или иначе, эта техника может пригодиться Вооруженным силам Украины, активно использующим и артиллерийскую технику, и танки, пытаясь на одних участках фронта остановить российских оккупантов, а на других — прорвать российскую оборону.

Поэтому, учитывая вероятность контрнаступления 2024 года, греческая техника, особенно если ее будет достаточно много, может усилить ударные подразделения ВСУ и подготовить более мощное, чем планируется сейчас, наступление на позиции оккупационных войск.