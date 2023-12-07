Прем'єр Японії анонсував додаткову допомогу Україні

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Фото: REUTERS/Brittany Hosea-Small

Японія виділить Україні додатковий пакет допомоги у розмірі близько 4,5 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на повоєнне відновлення нашої держави.

Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, передає TBS News Dig.

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Допомога Україні від Японії

Під час віртуального саміту глав держав G7 прем'єр Японії заявив, що його країна передасть Україні додаткову допомогу у розмірі 660 мільярдів ієн (4,5 млрд доларів). Ці кошти підуть на відновлення та реконструкцію нашої країни після війни.

"Токіо готове додатково виділити близько 4,5 млрд дол на підтримку зусиль із відновлення оповитої війною України", — сказав він.

Виступ Зеленського на G7

Як відомо, на саміті G7 також виступив український президент Володимир Зеленський. Він висловив сподівання, що наступний рік стане плідним для усіх країн вільного світу. Але не для Росії та її диктатора.

"Я вірю, що ми разом здатні зробити результативним для нас із вами наступний рік. Для нас із вами — для вільних націй. Не для Путіна", — заявив президент.

Також глава держави закликав партнерів лишатися сильними і не відступати перед труднощами.

"Україна має силу. І я прошу вас бути саме такими сильними, як ви вмієте і як уміє свобода", — зазначив Зеленський.

Наостанок він подякував союзникам за ту підтримку, які завдяки їм має Україна.

Нагадаємо, що Сполучені Штати збираються виділити України черговий пакет військової допомоги. Загалом він містить озброєння і боєприпаси на суму 175 мільйонів доларів.