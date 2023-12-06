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США виділяють Україні пакет військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів, — Блінкен

6 грудня 2023 20:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
США виділяють Україні пакет військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів, — Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сполучені Штати збираються виділити України черговий пакет військової допомоги. Загалом він містить озброєння і боєприпаси на суму 175 мільйонів доларів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Mid Michigan Now.

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Україна отримає пакет військової допомоги. Фото: скриншот

США надають Україні новий пакет військової допомоги

Державний департамент США підтвердив виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 175 мільйонів доларів.

Він включатиме боєприпаси для ППО та артилерійські снаряди. Також є протирадіаційні та протитанкові ракети.

На сайті Держдепу зазначили, що якщо Конгрес не схвалить запит Байдена на додаткове фінансування нацбезпеки, "це буде один із останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні".

Нагадаємо, нещодавно Джо Байден висловив свою позицію щодо ймовірного припинення допомоги Україні від США. За його словами, це неможливо. 

Окрім того, вчора у Сенаті США відбувся брифінг де мали обговорити подальшу долю військової допомоги для України. Проте брифінг перетворився на галас та хаос, а республіканці та демократи не змогли знайти спільної думки щодо підтримки нашої держави.

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