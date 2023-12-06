США виділяють Україні пакет військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів, — Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Сполучені Штати збираються виділити України черговий пакет військової допомоги. Загалом він містить озброєння і боєприпаси на суму 175 мільйонів доларів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Mid Michigan Now.

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Державний департамент США підтвердив виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 175 мільйонів доларів.

Він включатиме боєприпаси для ППО та артилерійські снаряди. Також є протирадіаційні та протитанкові ракети.

На сайті Держдепу зазначили, що якщо Конгрес не схвалить запит Байдена на додаткове фінансування нацбезпеки, "це буде один із останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні".

Нагадаємо, нещодавно Джо Байден висловив свою позицію щодо ймовірного припинення допомоги Україні від США. За його словами, це неможливо.

Окрім того, вчора у Сенаті США відбувся брифінг де мали обговорити подальшу долю військової допомоги для України. Проте брифінг перетворився на галас та хаос, а республіканці та демократи не змогли знайти спільної думки щодо підтримки нашої держави.