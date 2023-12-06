США выделяют Украине пакет военной помощи на сумму 175 миллионов долларов, — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Соединенные Штаты намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи. В общей сложности он содержит вооружение и боеприпасы на сумму 175 миллионов долларов.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Mid Michigan Now.

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Государственный департамент США подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 175 миллионов долларов.

Он будет включать в себя боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды. Также есть противорадиационные и противотанковые ракеты.

На сайте Госдепа отметили, что если Конгресс не одобрит запрос Байдена на дополнительное финансирование нацбезопасности, "это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы можем предоставить Украине".

Напомним, недавно Джо Байден высказал свою позицию по поводу вероятного прекращения помощи Украине от США. По его словам, это невозможно.

Кроме того, вчера в Сенате США состоялся брифинг, где должны были обсудить дальнейшую судьбу военной помощи для Украины. Однако брифинг превратился в шум и хаос, а республиканцы и демократы не смогли найти общее мнение о поддержке нашего государства.