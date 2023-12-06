США выделяют Украине пакет военной помощи на сумму 175 миллионов долларов, — Блинкен
Соединенные Штаты намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи. В общей сложности он содержит вооружение и боеприпасы на сумму 175 миллионов долларов.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Mid Michigan Now.
США предоставляют Украине новый пакет военной помощи
Государственный департамент США подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 175 миллионов долларов.
Он будет включать в себя боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды. Также есть противорадиационные и противотанковые ракеты.
На сайте Госдепа отметили, что если Конгресс не одобрит запрос Байдена на дополнительное финансирование нацбезопасности, "это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы можем предоставить Украине".
Напомним, недавно Джо Байден высказал свою позицию по поводу вероятного прекращения помощи Украине от США. По его словам, это невозможно.
Кроме того, вчера в Сенате США состоялся брифинг, где должны были обсудить дальнейшую судьбу военной помощи для Украины. Однако брифинг превратился в шум и хаос, а республиканцы и демократы не смогли найти общее мнение о поддержке нашего государства.
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