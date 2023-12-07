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Премьер Японии анонсировал дополнительную помощь Украине

7 декабря 2023 07:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Премьер Японии анонсировал дополнительную помощь Украине
Премьер-министр Японии Фумио Кишида. Фото: REUTERS/Brittany Hosea-Small
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Япония выделит Украине дополнительный пакет помощи в размере около 4,5 млрд. долларов. Эти средства будут направлены на послевоенное восстановление нашего государства.

Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кишида, передает TBS News Dig.

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В ходе виртуального саммита глав государств G7 премьер Японии заявил, что его страна передаст Украине дополнительную помощь в размере 660 миллиардов иен (4,5 млрд долларов). Эти средства пойдут на восстановление и реконструкцию нашей страны после войны.

"Токио готово дополнительно выделить около 4,5 млрд долл. в поддержку усилий по восстановлению окутанной войной Украины", — сказал он.

Выступление Зеленского на G7

На саммите G7 также выступил украинский президент Владимир Зеленский. Он выразил надежду, что следующий год станет плодотворным для всех стран свободного мира. Но не для России и его диктатора.

"Я верю, что мы вместе способны сделать результативным для нас с вами на следующий год. Для нас с вами — для свободных наций. Не для Путина", — заявил президент.

Также глава государства призвал партнеров оставаться сильными и не отступать перед трудностями.

"Украина имеет силу. И я прошу вас быть именно такими сильными, как вы умеете и как умеет свобода", — отметил Зеленский.

Напоследок он поблагодарил союзников за поддержку, которую благодаря им имеет Украина.

Напомним, что Соединенные Штаты собираются выделить Украине очередной пакет военной помощи. В общей сложности он содержит вооружение и боеприпасы на сумму 175 миллионов долларов.

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