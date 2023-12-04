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Президент Болгарії заборонив постачання бронетехніки для України

4 грудня 2023 12:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Президент Болгарії заборонив постачання бронетехніки для України
Президент Болгарії Румен Радєв. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Болгарії Румен Радєв вирішив ветувати безплатне постачання броньованої техніки для України. Таким чином в парламенті країни мають провести нове обговорення закону щодо ратифікації цього договору, за яким Болгарія надає Україні техніку безкоштовно.

Про це пише видання nova.bg.

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У вето йдеться про те, що народні депутати не повністю знайомі з конкретними цілями надання цієї техніки, тому це не дає можливість об'єктивно оцінити необхідність у такому обладнанні. 

За словами Радєва, цю бронетехніку підвищеної прохідності, яку мали б надати нашій державі, можуть використовувати для охорони кордону Болгарії або ж для допомоги жителям країни, якщо стануться катастрофи чи аварії, серед яких і непередбачувані події у районах, які є важкодоступними.

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я та життя болгарських громадян мають бути пріоритетом", — пояснив таке рішення він. 

Раніше болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрєв застеріг щодо диверсій з боку РФ, які спрямовані на критично важливі поставки озброєння до України. Як відомо, магнат вже пережив два замахи з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Болгарія дозволила відкрити свій повітряний простір для російського літака. Міністр закордонних справ Сергій Лавров та російська делегація летіла до Скоп'є на засідання Ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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